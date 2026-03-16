遵守卓下令　李貞秀首質詢官員均未上台

民眾黨委員李貞秀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月16日電／“行政院長”卓榮泰日前指示，在台灣民眾黨籍“立委”李貞秀合格資格尚未確認前，各部會一律不予提供任何資料。李貞秀今天在內政委員會至少3度請台“內政部長”劉世芳上台備詢，不過劉世芳與“內政部”所屬官員未上台。內政委員會召委、民進黨籍“立委”李柏毅說，尊重李貞秀女士發言，但也尊重“政院”不必回應的立場。



陸配李貞秀身份爭議，劉世芳先前指出，不提供李貞秀任何機密資料；“行政院長”卓榮泰隨後並指示，在李貞秀合格資格尚未確認前，各部會一律不予提供任何資料。



“立法院”內政委員會今天邀請劉世芳率同“內政部”所屬列席報告業務概況並備質詢。



李貞秀質詢時，會議主席李柏毅率先表示，基於“立法院長”韓國瑜上周協商結論，他會尊重“李貞秀女士”上台發言，但“政院”立場表明清楚，他也尊重“政院”不必回應，請“李貞秀女士”上台發言。



李貞秀上台時說，有請“內政部長”劉世芳女士上台。李柏毅再次重申尊重“立法院”與“行政院”結論。



李貞秀表示，請主席李柏毅裁示，今天在內政委員會應討論民生議題，顯然“內政部”態度就是不關心民生，只想做政治鬥爭，民進黨政府根本不關心居住正義，請主席做出公正裁示，如“立法院長”韓國瑜指示，尊重“立法院”已就任的“立法委員”。



當李柏毅再度發言時，李貞秀要求時間暫停、不能占用她的發言時間，並再度請劉世芳上台，若劉世芳不上台她就繼續等。



李貞秀並表示，“立委”資格要依循法律判決，若她質疑劉世芳貪污，劉世芳就沒資格任“內政部長”嗎，是否至少她要先提告，並等法庭3審判決定讞，貪污罪才成立。



李柏毅說，法律不能用協商的，尊重“李女士”發言，“政院”官員可以不用上台。



李貞秀隨後就社宅議題展開質詢，包括社宅直接興辦戶數是否跳票等，並陸續請“國土署長”蔡長展、“國家住都中心”董事長花敬群上台，但依舊沒有人上台。



李貞秀在過程中，還一度轉頭詢問“立法院”民眾黨團主任陳智菡，“所以要等嗎？還是我繼續好了”。陳智菡也至少2度站上質詢台，與李貞秀交頭接耳。



李貞秀接下來繼續質詢表示，請大家看看民進黨政府劉世芳部長有多傲慢，她接下來開始要叫“劉世芳女士”；也請吃台灣米、喝台灣水長大的民進黨高官記得自己是“中華民國”“內政部長”，不是民進黨的“內政部長”，官員薪水也是“中華民國”納稅人繳的，請尊重“中華民國憲法”。



李柏毅說，感謝“李貞秀女士”發言，接下來在國民黨“立委”丁學忠發言後，會休息5分鐘，可以請“內政部”在休息時間，針對“民眾”提問若有不正確的地方，可以對社會做出解釋。



在休息時間，包括李貞秀、民眾黨團副總召王安祥、“立委”洪毓祥等人前往主席台向李柏毅抗議指出，韓國瑜已裁示，應尊重李貞秀上台質詢；李柏毅重申，他尊重“國籍法”，在爭議未解前，他在內政委員會會希望採取彈性處理，不讓爭議直接變成事實。

