鄭麗君態度鬆動？王世堅爆全黨勸進考慮中

綠委王世堅。（中評社 資料照） 中評社台北3月16日電／民進黨2026台北市長人選尚未定案，“行政院副院長”鄭麗君是熱門潛在人選，民進黨籍高雄市長陳其邁日前更點名力拱律師謝震武參選台北市長。對此，民進黨籍“立委”王世堅16日受訪時透露，謝震武確實是非常好的人選，不過目前全黨上下都積極勸進鄭麗君，且鄭麗君本人態度也較之前開放，目前正在考慮，應等鄭麗君考慮後再定奪。



陳其邁2日和謝震武同台出席捐血公益活動，致詞時大讚謝震武形象陽光、花很多時間做公益，接著話鋒一轉，突然開玩笑表示要和黨中央推薦謝震武參選台北市長，還稱“小武哥（謝震武）對決蔣萬安精彩可期，要比帥，小武哥在我看來顏值更高”。



媒體報導，對此，王世堅今日受訪表示，謝震武是很優秀且適合的人選，其實早在4年前、8年前都有傳出民進黨有意願找謝震武合作，不過當時沒有結論，一方面可能是謝震武本身忙碌，事業非常成功，令一方面可能是黨中央當時接洽的積極度不夠，但這次還有時間，如果真的要找謝震武，就要從現在開始積極一點找謝震武談，否則就不要當作話題討論。​



不過，話鋒一轉，王世堅則透露，目前民進黨上下都正積極勸進鄭麗君，而且鄭麗君本人的態度也較先前鬆動，目前“正在考慮當中”，基於基本禮貌，應該等鄭麗君做出決定，再來做後面行動的定奪。