王世堅加持也沒用？陳賢蔚：初選因素多

民進黨台北市議員陳賢蔚。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月17日電（記者 莊亦軒）民進黨地方初選打得火熱，與民進黨“立委”王世堅關係密切的“堅系”三名台北市議員候選人陳聖文、賴俊翰及呂瀅瀅僅有陳聖文一人通過初選，是否代表王世堅加持效應有限？民進黨“新潮流系”台北市議員陳賢蔚接受中評社採訪表示，地方選舉有多重因素影響，不能簡化為是否獲得特定政治人物支持，候選人在地經營、曝光度與個人特質，才是能否勝出的關鍵。



陳賢蔚指出，台灣地方選舉競爭激烈，候選人能否在初選或正式選舉中脫穎而出，都取決於多項條件，包括個人知名度、地方服務基礎、與選民的連結程度，以及選戰策略是否成功。有知名政治人物站台或支持，確實可以提升候選人的曝光度與討論度，但這只是眾多因素之一，並非決定性條件。



被視為“堅系”的陳聖文為台北市大安、文山選區，現年28歲，家族經營殯儀業，為台灣仁本服務集團二代，父親陳原是民進黨長期支持者。陳聖文受訪時曾說，小時候會在太平間寫作，到高中時也曾幫忙扛大體。



對於“堅系”的戰果，陳賢蔚說，此次順利通過初選的陳聖文，長期在地方經營，也具備一定知名度，再加上王世堅的支持，確實有助於提高能見度，但不能因此認為其他候選人未通過初選，就是因為沒有得到相同支持。



陳賢蔚強調，地方選舉最重要的仍是候選人與地方的連結，包括服務時間長短、是否熟悉地方議題、與社區互動的密切程度，這些都是影響支持度的重要因素。他也以自身參選經驗為例指出，地方選舉要勝出並不容易，即使具有一定知名度，也仍需長時間累積地方基礎，才能在競爭激烈的選戰中取得優勢。



陳賢蔚表示，過去多次選舉經驗都顯示，選舉結果往往是多重因素交織的結果，包含選區結構、政黨氣氛、候選人條件與選戰操作等，都可能左右最終結果。



陳賢蔚認為，將敗選原因單純歸結為派系支持或個別政治人物加持，並不符合實際情況，也容易忽略地方政治的複雜性。他指出，台灣地方選舉與“中央”選舉不同，選民對候選人的熟悉程度與信任感往往更重要，因此候選人是否長期深耕地方，往往比政治光環更具影響力。



陳賢蔚表示，未來民進黨在地方選舉布局上，仍會以候選人的在地實力與整體勝選考量為優先，而不是單純以派系或知名度作為唯一標準。他強調，選舉勝敗本來就不容易，也沒有單一原因可以完全解釋，應回到選舉本質，從多方面檢視結果，才是比較理性的態度。