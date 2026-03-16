李貞秀索資　台官方稱不合規未以公文回

台“內政部長”劉世芳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月16日電／“行政院長”卓榮泰日前下令各部會，在台灣民眾黨陸配“立委”李貞秀的“立委”資格確認之前，任何資料一律不予提供。不過，李貞秀辦公室先前有向“內政部”索取社宅相關資料，台“內政部”則有寄電子郵件回應。對此，台“內政部”16日說明，今年2月12日，李貞秀的助理多次致電“內政部”、統計處及“國土署”基層同仁詢問空餘屋相關統計資訊，故“內政部”以電子郵件告知該民眾，所詢資料本已公開於“內政部”網站。



“內政部長”劉世芳今天表示，“內政部”所屬包括“警政署”、“國土署”、“消防署”都有機密的文件與預算，在“立法院”內政委員會審查時提供的任何資訊、資料、設備等公文書都需要“立委”保密，因此基於對“國家”忠誠，且公務員要依法行政的立場，對於“李貞秀女士”索資、質詢礙難照辦。



媒體報導，在“行政院長”卓榮泰2月26日下令各部會不提供資料前，李貞秀就有向“內政部”索取社宅相關資料，不過，部會以email形式回覆，而非正式公文回函。



“內政部”下午透過文字回應，此案是今年2月12日，李貞秀女士的助理多次致電“內政部”、統計處及“國土署”基層人員，詢問空餘屋相關統計資訊，因此“內政部”以電子郵件告知“該民眾”所詢資料本來就已在“內政部”網站公開。自2月26日後，已請各單位在李貞秀合法資格尚未確認前，一律不提供任何資料。



“內政部”表示，對於民眾詢問資料，“內政部”都依政府資訊公開法與檔案法相關規定辦理，但該案不符申請規定，因此未正式回覆。



針對李貞秀是否簽署切結書，劉世芳表示，“內政部”已發函請“立法院”秘書長周萬來，提供“李貞秀女士”是否有勾選“本人於就任第11屆‘立法委員’時未取得‘外國國籍’”的資料，如果有書面資料，就表示可能是偽造文書，如果使公務員偽造文書，在台灣要依刑法入罪。