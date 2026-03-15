陳賢蔚：美國暫緩軍售台灣或是談判策略

民進黨台北市議員陳賢蔚。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月17日電（記者 莊亦軒）美國政府傳出將暫緩部分對台軍售案，民進黨“新潮流系”台北市議員陳賢蔚接受中評社訪問表示，美國總統特朗普一向以美國利益為優先考量，其決策風格屬於非典型領導人，對台政策未必單純來自中國壓力，而可能是大國談判的策略安排，在維護自身利益與盟友關係之間尋求彈性空間。



陳賢蔚指出，特朗普過去在關稅政策、中東戰爭與對委內瑞拉問題上的作法，都顯示其決策核心是以美國國家利益為出發點，因此在對台軍售與對中政策上，也會以整體戰略考量為優先。台灣的安全與穩定符合美國在印太地區的利益，美國長期將台灣視為重要合作夥伴，因此即使在個別政策上出現調整，也不代表美國會放棄對台支持。



陳賢蔚說，不可諱言，中美之間的競爭與角力仍是當前國際政治最重要的因素之一，美國在處理對台軍售時，必須同時考量與中國的關係，以及對盟友的承諾，因此有時會採取較為模糊或彈性的策略。在大國談判過程中，軍售、關稅與安全議題往往都可能成為談判籌碼，因此暫緩軍售是否與對中談判有關，不能完全排除，但這並不意味美國對台政策出現根本改變。



陳賢蔚表示，美國政府在面對中國時，往往需要在維持嚇阻與避免衝突之間取得平衡，因此採取模糊立場，可能是為了保留談判空間，以便在不同情勢下做出調整。從歷史經驗來看，美國對台政策長期維持“戰略模糊”，一方面支持台灣安全，一方面避免與中國直接衝突，這種做法在國際政治中並不罕見。



陳賢蔚指出，台灣作為民主陣營的一員，也是美國在印太地區的重要夥伴，維護台灣安全符合美國長期利益，因此不必過度解讀個別政策變動。當前國際局勢複雜，美國在處理對中關係時，需要同時考量盟友、安全與經濟利益，因此政策上可能會出現彈性與調整。



陳賢蔚強調，在大國競爭背景下，台灣面臨的挑戰確實增加，但台美關係基礎穩固，美國在維護自身利益的同時，也會兼顧盟邦權益，台灣仍應保持信心並持續強化自身防衛能力。

