卓包機赴日看球賽　古屋圭司：日官方沒介入

古屋圭司今出席玉山論壇。（照：府方提供） 中評社台北3月16日電／“行政院長”卓榮泰7日從松指部出發，以包機形式前往日本東京巨蛋，觀賞棒球世界經典賽，此舉遭到在野黨批評。對此，“日華議員懇談會”會長古屋圭司下午受訪指出，據他理解是卓榮泰私人形式訪問，由於卓榮泰的行程日本政府也沒有介入，日華議員懇談會也沒有接觸。



古屋圭司今應邀參加“外交部”與亞洲交流基金會合辦的第九屆玉山論壇，古屋圭司也在場邊舉行記者會。



“日華議員懇談會”簡稱“日華懇”，是日本國會的一個跨黨派議員聯盟，主要在於日本與“中華民國”斷交之後，促進雙方“國會議員”的交流，維持雙方之間的關係。



古屋圭司表示，他理解這是卓榮泰的私人形式訪問，可能卓榮泰是棒球的鐵粉，所以去日本看棒球比賽；另，卓榮泰的行程日本政府也沒有介入，“日華議員懇談會”也沒有接觸，因此沒辦法做出任何評論。



古屋圭司也說，對於這次台灣棒球隊沒有勝出預賽覺得有點可惜，但卓榮泰能在現場看球賽，對台灣來說還是好事。



針對日本台灣內部對於卓榮泰訪日的討論，以及是否支持台灣政要以私人行程為由訪問日本。古屋圭司稱日本與台灣都是民主社會，尊重每個人的人權與言論自由。