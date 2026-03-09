組圖：屏東火燒庄古戰場紀錄抗日歷史

屏東縣長治鄉長興村“六堆抗日紀念碑”是一座社區小公園，位於村內一條溝渠旁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月17日電（記者 蔣繼平）屏東縣長治鄉長興村有一座“六堆抗日紀念碑”，這是“火燒庄戰役”古戰場，紀念1895年乙未戰役中六堆客家義勇軍抗日犧牲的壯烈事蹟而建。碑文也有前“監察院長”于右任做的詩“氣與河山壯，名爭日月光，煌煌民族史，照耀火燒庄。”



“火燒庄戰役”是指發生於1895年11月26日，在現今屏東縣長治鄉長興村的一場會戰，交戰方是大日本帝國陸軍與當地客家人所集結的聯軍，最終日軍獲勝，長興全村被日軍放火焚燒。



台灣在清朝末年甲午戰爭後被割讓給日本，不願接受日本統治的士人成立了台灣民主國，邱鳳揚是當時的客家人領袖，號召成立六堆客家義軍，六堆的“堆”通“隊”，指右堆、左堆、後堆、中堆、先鋒堆、前堆，共同對抗日軍。



1895年12月25日，日軍南下途經磚仔磘、下淡水溪、穿阿猴街抵達火燒庄，與邱阿六（即邱鳳揚）對戰。六堆義軍奮力抵抗擊退敵軍，於是日軍於次日使用山砲轟擊村庄，並放火燒民房，最終全村陷入一片火海，六堆義軍至此瓦解。



據戰後日方統計，火燒庄連帶燒毀了老潭頭庄、新潭頭庄、崙上庄、香櫞腳（今屏東縣長治鄉香楊村）等村莊，焚毀計三百餘戶民家，僅四、五戶倖存，死亡人數合計約250人。



1968年萬巒國中興建時挖出了多具無主屍骨，經查為當年死者被埋葬處，後移至當年戰場奉祀；1995年，由當年義軍的後代子孫立碑紀念此事，當年戰場現為紀念公園。