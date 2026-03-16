侯友宜今啟程訪澳洲10天　交流城市治理

新北市長侯友宜出訪澳洲在桃園機場的行前談話。(照片：新北市政府提供) 中評社台北3月16日電／中國國民黨籍新北市長侯友宜16日上午啟程出訪澳洲，展開為期10天的城市交流行程。侯友宜表示，此行將前往布里斯本、雪梨與墨爾本三座城市，重點就新北大巨蛋規劃、跨河煙火活動、水利建設、醫療衛生及青少年心理健康等議題交流，並拜會當地政府部門與僑界人士，吸取國際城市治理經驗。



侯友宜16日上午8時20分抵達桃園國際機場第二航廈出境大廳受訪表示，這次訪澳由市府團隊與新北市議會共同組團，水利、觀光及醫療相關局處均派員參與，並將與日前率團先行赴澳的新北市議會議長蔣根煌會合，展開城市交流行程。



侯友宜指出，新北市目前正規劃興建大巨蛋以及跨河煙火等大型城市活動，希望藉由澳洲城市在大型場館與國際慶典方面的豐富經驗，作為新北未來打造世界級場館與活動的重要參考。訪問團將與當地專業團隊交流相關規劃與營運模式，汲取成功經驗。



除大型活動與場館議題外，侯友宜表示，此行也將針對水利建設、長照政策與青少年心理健康等公共治理議題進行交流，分享新北市的政策經驗，同時學習各城市在公共服務上的不同做法，尋求互補合作的機會。



侯友宜說，訪問期間除拜會政府機關相關部門首長，也將與當地僑界及民間團體交流，希望透過城市外交與經驗分享，提升新北市在國際城市網絡中的能見度，並將各城市的成功經驗帶回新北，作為未來城市發展與政策規劃的重要參考。