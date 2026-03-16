竹科超高壓變電所火警　承包商2傷1命危

竹園超高壓變電所發生嚴重火警，現場竄出大量黑色濃煙。（照片：新竹市消防局提供） 中評社新竹3月16日電／新竹市東區力行路18號“竹園超高壓變電所”，16日下午3時27分發生一起嚴重火警，現場竄出大量黑色濃煙，且火勢不斷燃燒，在變電所外也能看到明顯濃煙；新竹市消防局獲報緊急派遣中山、埔頂、光復、金山車組出勤、加派二大隊，三民61，朝山61水庫車前往，目前正在灌救當中，現場共計3名傷者送醫，其中1人傷勢嚴重，救出時已無生命跡象，目前仍在全力搶救中。台電表示，不影響新竹科學園區供電，事故原因調查中。



針對竹園超高壓變電所大火，台積電回應指出，“不預期會產生影響，目前供電正常”。



新竹市消防局表示，15點27分接到報案，指新竹市東區力行路竹園超高壓變電所火警，民眾稱現場廠房有爆炸聲，消防人員趕抵現場時，發現現場有煙有火，立即派遣共16車、消防人員41人出勤



消防人員在現場陸續救出3人，並於下午4點多抵達醫院，其中，1人腿部封閉性骨折，1人身上有明顯燒燙傷，最嚴重1名患者全身多處燒燙傷救出時已OHCA，目前由醫療團隊搶救當中。



台電說明，今天下午3時30分左右，竹園超高壓變電所電壓穩定設備進行測試過程時，不慎發生火警，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。



台電表示，立即通報消防局滅火中，不影響供電。其中有3名承包商人員受傷，已立即送醫治療，其餘人員均已安全撤離。後續台電將配合警消單位進一步調查釐清詳細事故原因。



另外，新竹科學園區營建組說明，竹園超高壓變電所因施工引起變壓器起火，造成科學園區內變電所產生A~C區壓降，經台電已派員緊急處理並隔離後送電，目前已排除恢復供電，後續將召開會議檢討事故原因與預防對策。