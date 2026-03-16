蔡東杰：中東泥淖致印太真空？特朗普不樂見

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 資料照） 中評社台中3月17日電（記者 方敬為）韓國總統李在明日前證實，美方正調動駐韓美軍的防空系統，轉投入中東戰場，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，美國總統特朗普原本試圖透過有限度的行動來刺激油價或達成特定政治目的，並無意深陷戰爭泥淖。然而，事與願違，迫使美方不得不進行全球性的軍事資源挪移，以填補中東戰場的巨大消耗。



蔡東杰指出，美國在印太地區陷入戰略真空的風險，可能使得美國在印太地區的戰略出現弱化，進而影響美方在區域的影響力，並間接替中國大陸製造外交契機，相關情境非特朗普所樂見，因此研判特朗普會設法盡早將對伊朗的軍事行動告一段落。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



隨著中東衝突持續升溫，美國可能重新部署駐韓防空資產的消息，引發南韓安全疑慮。韓國總統李在明日前對此證實，並表示，雖然反對美國將防空資產自境內調離，但南韓並不具備向美方提出要求的立場。



蔡東杰表示，自美國與伊朗爆發軍事衝突以來，戰火不僅衝擊全球能源運輸動脈，同時牽動著印太地區的權力平衡，韓國對於美方正調動駐韓美軍的防空系統投入中東戰場，表達擔憂與微詞，也突顯出美國在多線危機交織下，已在印太地區出現“戰略真空”的隱患。



蔡東杰提到，美國若持續陷入中東戰爭的泥淖，將出現資源捉襟見肘的窘境，根據媒體報導，美軍在防空飛彈的消耗速度上已出現疲態，以美軍主力的愛國者防空飛彈（Patriot missiles）為例，其目前的年產量平均約為600枚，但在近期對抗伊朗的密集衝突中，短短幾周內便消耗了超過800枚飛彈，這不僅超出美國軍工產業的短期產能負荷，也產生排擠效應。

