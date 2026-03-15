吳昆財：賴清德的戀殖史觀為遂行政治利益

嘉義大學應用歷史學系系主任吳昆財。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月17日電（記者 方敬為）針對賴清德稱“國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差。”嘉義大學應用歷史學系系主任吳昆財接受中評社訪問表示，賴清德的發言堪稱“歷史的死亡”，是標準戀殖史觀，不僅嚴重昧於史實，更暴露了其為遂行政治利益而不惜扭曲歷史記憶的傾向。



吳昆財為中正大學歷史學博士，研究專長包括中美關係史、美國外交史、國共談判史、中共史，現為嘉義大學應用歷史學系暨研究所專任教授。



賴清德14日出席“台灣‘總統’直選30周年與民主韌性研討會”致詞表示，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈，並批評“國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差”，相關言論引發爭議。



吳昆財表示，賴清德迷戀並美化日本殖民統治，本身就是荒謬的舉動，賴清德身為經由民選產生的領導人，其地位若置換至日據時期，等同於“台灣總督”。然而，在長達半世紀的日本殖民統治下，台灣總督一職從未、也絕對不可能由台灣人擔任，皆是由日本軍政高層空降指派。回顧1920年代，由林獻堂、蔣渭水等人所發起的“台灣議會設置請願運動”，歷經14年、15次的赴日請願，無非只是卑微地期盼能爭取到台灣地方自治的權利，最終卻仍遭日本當局強硬壓制與無情扼殺。



吳昆財指出，在連最基本的地方自治都淪為奢求的殖民體制下，台灣人遑論出任總督、問鼎大位。賴清德享受著近代民主化與前人流血流汗爭取而來的豐碩果實，卻反過頭來推崇一個徹底剝奪台灣人政治參與權的殖民政權，實質上是對台灣民主先烈最大的諷刺。



至於賴清德所提及的“大東亞共榮圈”，吳昆財表示，所謂的大東亞共榮圈，實質上是二戰時期日本軍國主義為了合理化其侵略擴張行徑所編造的政治糖衣。相較於孫中山在逝世前所倡導，旨在以和平方式凝聚亞洲各國對抗西方帝國主義的“大亞洲主義”，日本的共榮圈概念完全建立在武力掠奪與強制臣服之上。

