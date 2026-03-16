關注：盧秀燕訪美敬孫文　平衡親美形象

盧秀燕參訪紐約中華公所。（台中市政府提供） 中評社台中3月17日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕11日起展開訪美行程，政壇普遍解讀為放眼2028年大選的起手式，但相關舉措與國民黨主席鄭麗文強化經營的兩岸路線有所分歧，引發議論，值得注意的是，盧秀燕此行或許有意識到相關問題，因此在行程安排中，特別參訪紐約中華公所，並向孫文銅像致敬，是否有助其在國民黨內部路線取得平衡，值得觀察。



盧秀燕3月14日至16日安排大紐約區參訪，根據公開行程安排，充分展現了其試圖建立的現代化、國際化領袖形象。盧秀燕以“科技”與“文化”作為交流主軸，強調台中在全球半導體供應鏈中的關鍵角色，並點出台積電與美光的投資布局，藉此將台灣的產業與美國的經濟緊密連結。



同時，盧秀燕也透過珍珠奶茶、鼎泰豐，甚至以洋基隊前球星李維拉的棒球淵源，拉近與美國社會及僑界的距離。這些舉措在在強化了與美國主流價值接軌的色彩，向外界證明其“具備處理台美關係、將台灣推向國際舞台的量能”。然而，對於志在大位的國民黨籍政治人物而言，單靠親美形象並不足以安撫黨內基本盤的焦慮。



盧秀燕此行被貼上親美派的標籤，顯然盧團隊也意識到相關問題，可以觀察，在行程安排上有刻意向泛藍傳統光譜靠攏的平衡之舉。當前國民黨內部對於兩岸與國際路線的定調並非鐵板一塊，盧秀燕積極向美國遞出橄欖枝的舉措，與黨主席鄭麗文所主導的兩岸路線產生分歧，進而引發藍營內部“親美派”與“黨中央勢力”扞格的議論與隱憂。



為了化解深藍支持者的疑慮，並確保在黨內的共主地位，盧秀燕特別安排拜會紐約中華公所，親赴哥倫布公園向孫文銅像獻花致敬，更以“革命之母”高度尊崇僑胞對“中華民國”的貢獻。

