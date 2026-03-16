新竹水情告急　竹科大廠啟動自主節水備戰

新竹地區水情燈號轉為“夜間減壓供水”黃燈。（照片：水利署網站） 中評社台北3月16日電／台氣象署日前指出，去年12月至今年2月，西半部累積雨量創1951年以來最少紀錄，旱象解決不易，在加上新竹地區春雨遲遲未來，台“經濟部”水利署上周宣布，新竹地區12日起將水情燈號從“水情提醒”的綠燈，轉為“夜間減壓供水”黃燈；寶山水庫蓄水量已跌至約22%、寶二水庫更跌破3成。



自來水公司將在每日深夜11點至隔日清晨5點的離峰時段，實施常態性的減壓供水，而身為台灣高科技產業命脈的新竹科學園區也啟動應變機制，請廠商開始自主節水。​



新竹地區的民生與產業用水，高度仰賴寶山水庫與寶二水庫的供應，不過這兩座水庫的蓄水率呈現告急，寶山水庫僅剩下約22%；寶二水庫則是蓄水率跌破3成大關，目前徘徊在29.8%至31%左右。



面對水情告急，新竹科學園區也啟動應變機制，竹科管理局表示，在不影響廠商生產營運下，目前已請廠商啟動因應措施，包括落實用水管控與節水、提升用水回收率、整備自有蓄水池預因應、停止不必要之澆灌、洗滌、消防訓練及生活用水等非生產性相關用水等。



台灣科學園區科學工業同業公會祕書長王永壯則表示，科學園區的廠商目前都已自主節水約7%，減少澆灌、增加水循換次數，並配合政府實施的夜間減壓供水等措施。目前已有從其他水庫調水，目前還沒用到水車，而再生水量則仍不足以補上缺口，呼籲相關單位盡早對情勢做決定，提前應變時機。



另外，苗栗地區永和山、明德、鯉魚潭3大水庫的蓄水量，也較去年同期腰斬，永和山水庫目前蓄水率約45%、明德水庫43%、鯉魚潭水庫35%。