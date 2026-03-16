台南市長民調　陳亭妃53%輾壓謝龍介30%

台南市長民調，民進黨陳亭妃53%輾壓國民黨謝龍介30%。(中評社AI製圖) 中評社台北3月16日電／2026年台南市長選舉，由中國國民黨參選人謝龍介對決民進黨參選人陳亭妃，TVBS民意調查中心於16日發布最新民調顯示，今年底台南市長選舉有82%市民表示會去投票，在有投票意願的選民中，陳亭妃支持度高達53%，領先謝龍介的30%，雙方差距達23個百分點，另有17%的民眾尚未決定支持對象。



民調交叉分析顯示，陳亭妃在各年齡層支持度都勝過謝龍介，其中30至39歲青壯年選民中獲得高達61%的支持度，明顯優於謝龍介的22%。而50至59歲則是兩人差距最小的年齡層，陳亭妃獲得46%支持、謝龍介為39%。



而在地區方面，在陳亭妃的“立委”選區“安南北區”，其支持度衝上62%，謝龍介僅獲26%，兩人差距高達36個百分點 。此外，在2022年台南市長選舉中，原本投給謝龍介的選民中，有79%將繼續支持他，但有15%表示將轉向支持陳亭妃 。



在候選人喜好度方面，56%的台南市民表示喜歡陳亭妃，僅15%表示不喜歡；對謝龍介表示喜歡的市民為38%，但表示不喜歡者達35%，顯示市民對謝龍介的整體看法較為分歧 。



本次民調由TVBS民意調查中心於3月9日至12日18:30至22:00進行，調查採用市內電話號碼後四碼電腦隨機抽樣，並由人員進行電話訪問，調查共成功訪問有效樣本1052位20歲以上台南市民，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內，所有資料均依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。