“國安會”準諮委有陸履歷？林志潔：均有報備

網友Eve Hsieh以“抗中神主牌大翻車：準國安諮委林志潔的紅色履歷與法學同僚”為題在臉書貼文。（照片：Eve Hsieh臉書） 林志潔表示，她均向學校報告過，類似的“認知戰”，需要大家能對訊息真偽有所分辨。（照片：林志潔臉書） 中評社台北3月16日電／陽明交通大學教授林志潔將出任台“國安會”諮詢委員，但有網友爆料，林志潔曾在上海交通大學高掛“研究員”頭銜。曾獲得賴清德提名為大法官的台灣大學教授劉靜怡今分享該貼文，質疑“國安”法制應有人員背景安全查核，“還是要當“國安會’和對岸的地下溝通管道”。對此林志潔回應，上海交大與台灣交大原本就有學術往來，她均向學校報告過，類似的“認知戰”，需要大家能對訊息真偽有所分辨。



網友“Eve Hsieh”以“抗中神主牌大翻車：準‘國安’諮委林志潔的紅色履歷與法學同僚”為題在臉書貼文表示，當執政黨將在野黨的中國學歷抹黑為統戰破口時；即將掌管台灣“國安”機密的準“國安會”諮委林志潔，卻曾在上海交通大學高掛“研究員”頭銜，這究竟是台灣“國安”防線的重大破口，還是綠色專屬的“國安”豁免權？



“Eve Hsieh”指出，點開上海交通大學“中國法與社會研究院”的研究院構成名錄，林志潔的個人專頁至今依然大剌剌地公開在網站上。這不是同名同姓的誤會，更不是側翼捏造的認知作戰。



劉靜怡在臉書分享“Eve Hsieh”貼文並表示，這實在太好笑了，這到底什麼華麗轉身啊？所謂“國安”法制，應該是有包括人員背景安全查核在內吧？還是特定人就有不受查核或隨便查核亂掰一通的特權？還是目的是要當“國安會”和對岸的地下溝通管道？



林志潔16日則透過臉書回應，上海交大與台灣立陽明交通大學的交大，原本就有交大系統的學術往來，且為姐妹校。2013年在上海交大舉辦〔亞洲法與社會年會〕，身為亞洲法與社會學會理事國，我們當然組團前往，至2017年，由台灣主辦亞洲法與社會年會，亞洲各國的學者也齊聚台灣交通大學光復校區。



林志潔說，上海交大因與本校有學術交流和學生交換制度，特別拜託我們老師能將研究領域和個人檔案置於其網頁上，讓學生們知道如果來台灣，可以找到領域相合的指導老師，此均向學校報告過，既無支領任何費用，也無兼任或授課。