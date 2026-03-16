黃偉哲卸任台南市長倒數　滿意度下滑至46%

台南市長黃偉哲。（中評社 資料照） 中評社台北3月16日電／民進黨籍台南市長黃偉哲年底即將卸任，根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，黃偉哲施政滿意度一路從上任初期的6成，下滑到第二任末期的46%，另有33%不滿意。



TVBS民調中心最新調查結果顯示，台南市民對黃偉哲擔任市長以來的施政表現，有46%表示滿意，不滿意比例為33%，與去年11月連任三年時的調查相較，滿意、不滿意比例都略減1個百分點，沒有明顯變化，另外有21%市民沒有表示意見。



另外，黃偉哲就任三年時的民調顯示，64%滿意、16%不滿意；連任三年後，黃偉哲民調滿意度大幅降到47%、不滿意則來到34%。



事實上，台南過去被視為“鐵板綠”，也是賴清德的本命區，但近來卻屢傳鬆動情況，外界高度關注這一次“妃龍大戰”台南市長選舉。綠委陳亭妃與藍委謝龍介過去在政治之路上曾五度交手，雖都由陳亭妃收下勝利，但上屆市長選舉，謝龍介也曾一度被認為足以撼動綠營城牆，未來台南是否依然“綠到出汁”恐還難說。



本次調查TVBS民意調查中心於3月9日至12日18：30至22：00進行的調查，共接觸1207位20歲以上台南市民，其中拒訪為155位，拒訪率為12.8%，最後形功訪問有效樣本1052位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

