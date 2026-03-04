組圖：屏東六堆忠義亭　見證抗日歷史

屏東縣竹田鄉的“六堆忠義亭”是客家六堆精神的象徵與信仰中心。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月16日電（記者 蔣繼平）屏東縣竹田鄉的“六堆忠義亭”是客家六堆精神的象徵與信仰中心，祭祀保家衛國而犧牲的六堆先民。六堆忠義祠（忠義亭）前主委藍群傑也介紹，早期六堆義勇軍要出堆平亂或防禦外敵時皆會在此誓師，所以日據時期被下令封閉，足見重要性。



馬英九2015年曾來此揭牌，將六堆忠義祠正名為忠義亭。馬英九當時曾提到“1895年日軍一路從基隆打到屏東，一共打了6個月，才把台灣打下來。台灣人群起抗爭，反侵略反殖民，當時台灣人口250萬，死傷的人數超過10萬人。”



光緒二十一年（西元1895年），清廷簽訂馬關條約後，日軍進入台灣，六堆義勇軍也在佳冬、長治、美濃等地奮勇抗日。和武器精良的日本軍隊浴血相搏，六堆義勇軍可說是以卵擊石，尤其在茄苳腳與火燒庄兩次的戰役當中，死傷最為慘烈。



到了日據時期，日軍急於攏絡六堆人心，意圖將忠義精神轉化為對天皇的效忠精神，曾數次派高階官員參加祭典，但此舉無法奏效，反更使的六堆地區的抗日情緒日益高漲，於是日方下令封閉忠義亭，禁止鄉民祭拜，也使得忠義亭日溢傾頹。



受到日方的皇民化政策下，讓六堆鄉民無法任意提起過去慘遭日軍屠殺的慘痛歷史，但是這些史實卻在六堆鄉民中口耳相傳下來，而六堆鄉民更心繫忠義亭的重建計劃。台灣光復後因經濟蕭條，1958年順利完成重建。



“六堆忠義亭”每年的春、秋兩季舉行祭典，同時主辦六堆運動大會，藉此讓六堆的“保鄉衛土”的精神得以延續。忠義亭創建於清代，國民政府來台時改建成忠義祠，直到2015年再度改回為忠義亭。



“六堆”是清代以降，高屏地區客家聚落的獨特統稱，分為“前、後、左、右、中、先鋒”六隊（堆）。分布於高屏溪流域平原，橫跨屏東縣與高雄市的12個客家鄉鎮。中堆就位於現今竹田鄉與內埔鄉西部。