台北市長選戰備胎？沈伯洋：尊重黨的安排

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北3月16日電（記者 張穎齊）2026年台北市長選戰布局逐漸升溫，傳出民進黨“立委”沈伯洋被民進黨列為備案人選。沈伯洋16日表示，目前最重要的是“立法院”軍購特別條例審議，其他就看黨的機制如何處理，自己尊重黨的安排。



民進黨台北市黨部主委張茂楠則向中評社表示，台北市長人選預計4月初第一周會較為明朗，沈伯洋是好人選之一，大家先稍安勿躁。



面對2026台北市長選舉，《自由時報》16日報導指出，民進黨內高層持續勸進“行政院副院長”鄭麗君參選，同時也推演“B計劃”，將具全台知名度與論述能力的沈伯洋重新納入口袋名單，並與黨秘書長徐國勇、“立委”吳思瑤、王世堅等人一併納入整體戰略考量。



沈伯洋對此受訪回應，他在上個會期與本會期都是民進黨團幹部，目前最重要的工作仍是軍購特別條例審議，尤其對黨團幹部而言此議題非常重要，自己目前專注於“立法院”工作，其餘事情則尊重黨的機制，由黨內程序來決定。



民進黨台北市黨部主委張茂楠接受中評社電訪表示，台北市長人選預計在4月初第一周會逐漸明朗。目前民進黨正進行地方議員初選作業，本周是桃園市議員初選，下周則是新北市議員初選，因此仍需要一些時間。



張茂楠指出，外界相當關心沈伯洋是否參選台北市長，但目前仍在討論階段，沈伯洋確實是優秀人才，年輕且符合許多條件，但政治歷練仍需時間，未來若有機會也不排除可能性。



記者問，外界認為鄭麗君、吳思瑤、王世堅、徐國勇等人可能無意願參選，沈伯洋才被列為備案人選，甚至曾說“戰士不選擇戰場、有任務就上”，是否屬實？



張茂楠回應，很多說法其實是媒體推測或捕風捉影，外界不必過度解讀，黨內仍在討論適合人選，“稍安勿躁”，最後一定會推出好的候選人。