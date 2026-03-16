關注：白委戰力崩跌　綠營輕鬆拿捏

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌1月底卸任“立委”後，現任8席白委有6席輪替，白委大換血後的戰力備受矚目，但從已當“立委”1年多的劉書彬，到近期民眾黨團副總召王安祥、“立委”洪毓祥的表現來看，白營戰力已斷崖式崩跌，過往綠營還會忌憚被戲稱為“咆哮帝”的黃國昌，但如今民眾黨痛失一舞台，對政黨發展極其不利。



黃國昌擔任“立委”時，問政條理與獨特的咆哮功常常讓綠營行政官員招架不住，甚至還動用安裝分貝機，提醒黃國昌質詢時小聲點。即便如此也沒用，黃國昌仍經常質詢狂飆逾90分貝，一時之間蔚為話題。再加上，黃國昌勇於召開記者會踢爆貪腐，又會動員群眾抗議、開直播酸綠營，過去2年堪稱是白營戰鬥力天花板。也讓民進黨“立法院”黨團總召柯建銘所預言“沒用的8席”落空。



不過，在黃國昌決定貫徹前民眾黨主席柯文哲“2年條款”後，各界都議論一來黃國昌將失去“立法院”舞台，政治聲量將銳減；二來是接班的民眾黨團戰力將成問題，甚至無法有效面對得隨機應變的議事攻防。如今，改組後的8席白委也逐漸步入這樣的境地。



學者出身、已擔任民眾黨籍“立委”1年多的劉書彬10日質詢“行政院長”卓榮泰包機赴日看球賽議題，但在卓榮泰回嗆“我自己一個人默默地去，風波是你們（指在野黨“立委”）一直問東問西才造成的啊！”劉書彬尷尬回應“呃……沒有，很多人都在關心”，就草草結束質詢，沒再追問。



具陸配身分的民眾黨“立委”李貞秀自2月宣誓就職後，一路被綠營猛攻資格議題，“立法院”內政委員會16日由召委、民進黨籍“立委”李柏毅主持，成為第一場“內政部長”劉世芳與李貞秀正面交鋒的戰場，當各界矚目的焦點話題上場，白委顯然政治嗅覺完全沒打開，民眾黨團總召陳清龍並未到場，甚至王安祥、洪毓祥姍姍來遲援助李貞秀，顯然不怎麼重視。



此外，原本中場休息應該是火爆據理力爭的白委抗議場面，但王安祥、洪毓祥卻滿臉笑容地與李柏毅美其名是“抗議”，實則是“閒話家常”，沒有幾分鐘就被李柏毅簡單打發掉，一旁的李貞秀還展現更多戰力侃侃而談，王安祥、洪毓祥更像是路人甲，自掃門前雪的即視感非常強烈。