關注：綠緊咬李貞秀意在挑藍白合破口

民眾黨陸配“立委”李貞秀持續被綠營追打資格問題。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月17日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨新遞補的陸配“立委”李貞秀持續遭綠營和台官方質疑所謂的國籍與資格問題，攻擊手段不斷升高。李貞秀16日首度赴“立法院”內政委員會質詢，民進黨“立委”、當周輪值召委李柏毅卻裁示“內政部長”劉世芳不用上台備詢，也不需提供資料，劉和現場官員也照做，形成行政官員對現任“立委”“集體不詢答”的罕見畫面，讓此議題更進一步升溫。



但綜觀目前情勢，李貞秀案恐已不僅止於綠營攻擊她的資格認定問題，而可能是牽動綠營意識形態、議事運作，以及綠營有意藉此撬動在野藍白合作的破口。



從發展脈絡來看，綠營持續緊咬李貞秀“立委”資格問題，背後並非單一動機。首先，在意識形態層面，民進黨在賴清德上任後，以“兩國互不隸屬”為核心主張，而李貞秀以陸配身分進入“國會”，正是“中華民國憲法”“一國兩區”架構的具體呈現，對綠營而言，這可能就如同一根卡在喉嚨的刺。



若李貞秀完整行使“立委”職權，對綠營而言，等於間接承認兩岸並非“國與國”關係，因此必須透過不存在的國籍問題，法律爭議與行政手段持續加以限縮李貞秀的職權。



其次，綠營也看準民眾黨今年2月剛遞補的6席新科“立委”，整體戰力仍在磨合期，面對高度政治攻防與行政體系不配合的情況，短時間內難以有效反擊。所以透過放大李貞秀個案，也能進一步削弱民眾黨的監督能力，短時間內只能配合綠營聚焦在此事件上。