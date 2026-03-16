關注：賴香伶為白營苗栗開疆闢土待考驗

苗栗縣副縣長賴香伶16日正式就職。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍苗栗縣副縣長賴香伶16日正式就職，民眾黨創黨主席柯文哲和民眾黨主席黃國昌都親自到場祝賀，黃在致詞時特別感謝中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦有雅量，能讓賴繼續兼任民眾黨苗栗縣黨部主委，黃一席話雖說得客氣，但也凸顯賴身負為白營在苗栗縣開疆闢土的重責大任，賴能否在2026地方選舉交出漂亮的成績單則有待考驗。



2026地方選舉，民眾黨在苗栗縣僅提名2席議員候選人，其中第四選區（後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮）的蔡君婷曾擔任民眾黨秘書行政部副主任、賴香伶競選桃園市長辦公室發言人，第五選舉區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）的林志學則在2022地方選舉就曾代表白營在同選區參選但卻落選。



民眾黨會有這樣的佈局其實並不令人意外，因為白營目前在苗栗縣沒有任何議員席次，但柯文哲2024大選在苗栗縣拿下30.01%的得票率，高於綠營的28.81%得票率，其中在苗栗縣18鄉鎮市又以在頭份市、竹南鎮分別獲得34.57%、34%得票率最高，而這兩個選區剛好就是民眾黨有提名苗栗縣議員候選人的選區。



苗栗縣長鍾東錦16日在賴香伶歡迎茶會後受訪時就強調，“不要忘記柯文哲2024大選在苗栗縣拿下的是第二名選票”，由此可以看出鍾似乎相當看好民眾黨在苗栗縣的潛力，若再加上賴擔任副縣長後的地方資源挹注，在母雞帶小雞的加持下，白營在苗栗縣似乎真的大有可為，但以賴過去曾擔任過民眾黨桃園和新竹黨部主委的戰績來看，似乎也不容太過樂觀。



賴香伶過去擔任民眾黨不分區“立法委員”期間，責任分區原本就在桃竹苗，賴最早是在民眾黨新竹黨部擔任主委，但後來因高虹安要競選新竹市長而讓賢，並轉戰到桃園市黨部擔任主委，不過由她親自出征的2022桃園市長選舉和2024“立法委員”選舉也都落選。後來在黃國昌接任黨主席後，又被黃找來擔任民眾黨政策會執行長並兼任苗栗縣黨部主委。