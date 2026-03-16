關注：綠執政包袱重北台灣找不到人選

民進黨傳出有“扶君計劃”，勸進鄭麗君參選台北市長。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電（記者 黃筱筠）最近傳出民進黨在台北市、桃園市與新竹縣市找人參選縣市長，紛紛碰壁的狀況，加上賴清德的公開演說經常“脫稿演出”，引起台灣社會的質疑聲浪，讓綠營執政狀況雪上加霜。民進黨從蔡英文執政後包袱越來越沈重，才會讓藍營優勢縣市，出現找不到綠營人士出戰的狀況，甚至還得點名其他黨外人士，從這點也可看出綠出現嚴重的執政困境。



雖民進黨一直不願意公開承認在去年的大罷免上出力，但賴清德原本在大罷免期間規劃舉行“團結十講”，卻只講了兩講就出現“雜質”的說法，引發爭議。一邊要團結，一邊又要指涉不認同者是雜質，難免讓許多人不滿，更無法團結大家，“團結十講”也就沒後續。



賴清德日前出席活動提到，國民黨政府來台後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差，此番言論引發熱議。與“雜質”說一樣，都沒有出現在府方提供的新聞稿裡面，賴發言是發自內心的肺腑之言嗎？因此脫口而出，忘記自己是“總統”的身份，這樣的發言讓自己扣分不少。



更不用說賴清德還將作家司馬遼太郎冠以“東京都知事”頭銜，被前新系幕僚洪智坤在臉書公開指出，認為賴對近代史常出現錯誤。賴脫稿的說法恐怕是連綠營都看不下去嗎？



加上最近台灣民眾黨陸配身份的“立委”李貞秀一再被綠營追打資格問題，甚至連官員們擺明不上台備詢，此舉動在較為中性綠營支持者眼中，不見得能認同。



畢竟李貞秀能參選“立委”是經過“中選會”資格審查，還頒發當選證書，現在民進黨不認李的“立委”資格，在“中選會”還沒提起當選無效之訴、法院未判決定讞前，李依法就是“立委”。為何官員可不接受“立委”監督？還幾近霸凌方式對待在野黨“立委”。賴清德以降到整個執政團隊的操作，都僅限縮在捍衛深綠支持者。