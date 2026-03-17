賴屬意黃世杰參選桃園市長？羅旺哲：是黑馬

台“法務部政務次長”黃世杰。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電／2026桃園市長選舉，傳出賴清德屬意台“法務部政務次長”黃世杰迎戰尋求連任的中國國民黨現任市長張善政。對此，媒體人羅旺哲16日在政論節目說，從黃世杰的最新回應認為，參選恐已是“板上釘釘”的事，即便張善政如今贏面非常大，但黃世杰來勢洶洶，恐是民進黨接下來的一匹黑馬。



針對傳出可能參選桃園市長一事，黃世杰16日表示，身為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸。黃世杰強調，一切將尊重主席的決策權，相信黨會透過機制整合各方意見，並在通盤考量後，做出最好的布局。



羅旺哲16日在政論節目《57爆新聞》中表示，從黃世杰上述回應顯見其並未否認此事，參選恐已是“板上釘釘”的事。羅認為，黃世杰除了是台北市長蔣萬安的高中同學之外，2022年還曾擔任鄭運鵬的總幹事，對桃園地方很熟悉，且淵源非常深，因其父是桃園過去的農田水利會總幹事，有其人脈在。



此外，羅旺哲也提到，今年1月觀音有一場動土儀式，當時黃世杰有到現場，當時黃世杰透露此為當年當“立委”的任內政績。羅強調，如今張善政的贏面雖然非常大，但黃世杰來勢洶洶，恐是民進黨接下來一匹黑馬。