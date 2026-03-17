美售台102枚愛三增程飛彈　今年到貨

台空軍參謀長、中將李慶然。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電／針對各項對美軍購進度及交運情形，台“國防部”16日表示，首批2架MQ-9B無人機將於今年第三季抵台，而增購的102枚愛國者三型增程飛彈，也預計今年開始交運，並未因美軍在中東戰事而生變。另外，針對現今遠程火箭彈及無人機的威脅，中科院正自主研發低成本彈藥執行攔截，預計明年可進行實彈測試。



“立法院”“外交及國防委員會”16日邀請“國防部”就近期美國與伊朗衝突，檢討台灣防空反飛彈系統效能等議題專案報告，由於“國防部長”顧立雄請假，改由副部長鍾樹明出席並備質詢。



台“國防部”專案報告指出，因應大陸“多波次、多彈種”空中威脅型態，軍方在既有防空能力基礎上打造“台灣之盾”(T-Dome)，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。另為避免遭敵運用大量低價武器消耗台防空飛彈，針對遠程火箭威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可執行遠程火箭彈攔截的低成本防空武器。



鍾樹明答詢時表示，目前中層與高層的防禦應對大陸的飛彈攻勢沒有問題，但中低層的防禦量能，尤其面對大陸遠程火箭彈的攻勢，是未來攔截研發重點。中山科學研究院長李世強進一步說明，針對遠程火箭彈，中科院正在研發一款低成本彈藥執行攔截，預計明年實測，完全自主研發、自主技術。



至於對美軍購案的交運進度，由於受到中東戰事影響，美軍使用大量武器、彈藥，外界憂心將影響交貨時程。台空軍參謀長、中將李慶然表示，MQ-9B無人機專案目前均按計劃進行，依照期程預計今年第3季首批2架無人機會運抵台灣。



另外增購的102枚愛三增程飛彈，“國防部”戰規司長、中將黃文啟表示，美方回覆將從今年開始交運，不會受到戰事影響。