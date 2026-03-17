台媒：攻防變擺拍　民眾黨態度惹猜疑

白委李貞秀。（中評社 資料照） 劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電／台灣民眾黨陸配“立委”李貞秀昨日初登板質詢，“內政部長”劉世芳拒絕上台備詢。台媒評論指出，這無疑是赤裸裸地公然霸凌陸配參政權、踐踏“立法院”尊嚴，但民眾黨早已沙盤推演會有此一局面，卻僅2名學者出身的“立委”到場“聲援”，不禁讓人質疑，民眾黨是否只想消費陸配、拿李貞秀當話題工具，甚至是“可割可棄”的“免洗筷”？



《中時新聞網》發表評論表示，針對李貞秀“立委”資格，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜已裁示在相關事實查明及司法最終判決前，其“立委”身分及職權行使，應予以尊重。但劉世芳依舊窮追猛打在國籍做文章，表面說尊重“立院”決定，實際公然藐視“國會議長”裁定。只是，再怎麼批評劉世芳，拿出再多法律條文，裝睡的人叫不醒，也是浪費唇舌。說穿了，這一切就是意識形態作祟。



提名李貞秀的民眾黨，其態度也讓人不能苟同。昨當李貞秀要站上質詢台前，現場僅李辦幕僚和黨團主任陳智菡在場，不見其他白委撐場面；果然民進黨召委李柏毅隨即表達官員可不上台備詢，李也按照沙推，動用“時間暫停”戰術。



民眾黨團副總召王安祥、白委洪毓祥隨後陸續到場，但當劉世芳拒絕備詢、綠委們對李酸言酸語時，2名白委僅坐在台下未守護同志，這麼重要的場合，黨團三長竟衹有1人到場，不免讓人懷疑難道是“綠白合”嗎？



更荒謬的是，民眾黨早已沙盤推演祭人海戰攔下劉世芳“理論”，並表達抗議，卻因人數不夠讓劉世芳從媒體縫隙中脫身，甚至媒體拍攝白委動作時，白委王安祥竟脫口說出“我們就是表達一下？”才讓媒體驚覺原來都是在演戲，並非在乎李貞秀及陸配權益。



民進黨把李貞秀當話題提款機並不令人意外，但民眾黨的舉止也不禁讓人質疑只想消費陸配。尤其創黨主席柯文哲之前還以此向賴清德叫陣，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉。民進黨政府現今咄咄逼人，恐怕也是看穿白營把戲。