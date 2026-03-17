劉世芳指李貞秀文件缺簽章　“中選會”要查

台“內政部長”劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電／台“內政部長”劉世芳16日拒絕接受民眾黨“立委”李貞秀質詢，民進黨“立委”陳培瑜表示，“中選會”辦理登記不分區“立委”時，每人都要繳交國籍申請調查表，其消極要件提到“非在台灣設有戶籍滿10年不得登記為候選人”，質疑李繳交內容有問題。劉世芳則爆料，李可能沒簽名、沒蓋章，隨後改口說“不確認”。



對此，“中選會”表示，對於涉及重大或重要事項，將提請委員會議審議後，依法決定。



民眾黨並未對有無簽名一事明確回應，發言人張彤反批劉世芳與綠委套招、裝神弄鬼，直言沒有確認的事，怎麼有臉拿到“國會”殿堂說嘴？堂堂“內政部長”竟讓“立法院”淪為廉價的政論節目，公然惡意帶風向，“若當初文件不完備，‘中選會’為何會頒發當選證書？劉世芳難道是指控‘中選會’瀆職嗎？”



16日是李貞秀首次在“立法院”委員會質詢官員，除了劉世芳質疑李的身分之外，民進黨“立委”也表達看法。綠委陳培瑜說，“中選會”登記不分區“立委”提名時，每人要交國籍申請調查表，消極要件提到“若有雙重國籍或領用大陸地區護照，或在大陸地區設有戶籍、香港及澳門地區居民經許可進入台灣，非在台灣設有戶籍滿10年不得登記為候選人”，她對李貞秀繳交的內容表示質疑，但“中選會”卻回應“無法提供個資”。



根據《中時新聞網》報導，劉世芳表示，“就側面瞭解，李貞秀的申請書可能沒簽名、沒蓋章，但是我不敢確認，因為我沒拿到正式公文書”。劉世芳說，若沒有簽名及蓋章，不只是讓公務員登載不實，對提名李貞秀的民眾黨而言，說不定也是登載不實，“不是黨本身，而是這個人對於黨的忠誠度”。



面對李貞秀繳交的文件是否沒簽名蓋章，以及是否影響“立委”資格？“中選會”昨僅表示，將依《“中選會”組織法》規定，提請委員會議審議後，依法決定。