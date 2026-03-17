伊朗超限戰奏效？郭正亮：符合牛頓第三定律

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電／伊朗封鎖霍爾木兹海峽，美國總統特朗普於14日呼籲盟國協助保障霍爾木兹海峽安全。前“立委”郭正亮16日在網路節目表示，伊朗用超限戰製造經濟動盪，提出停戰、賠償、取消經濟制裁等條件，海灣國家有可能出錢平息紛爭。這就是他常講的，政治符合牛頓第三定律，作用力跟反作用力成正比，你把伊朗打那麼慘，他已經沒東西可輸，所以用超限戰，把全世界經濟都捲下水，霍爾木兹不夠，紅海再進來，他求什麼？讓大國進來斡旋：我要正常過日子，大家都停止攻擊！



郭正亮16日在網路節目《亮點交鋒》表示，霍爾木兹海峽跟紅海同時被封，一個是波灣的石油天然氣出不來，一個是蘇伊士運河進不去，顯然伊朗在搞“沒有上限的戰爭”，這就是無限戰爭！因為我軍力打不過你，就製造區域性的經濟動盪，大家都受害，看你要不要來處理？以前有人提出過“超限戰”，這就是很典型的不對稱作戰、超限戰：我跟大家同歸於盡，大家都別過好日子！



“不然你來談？”郭正亮提到，伊朗總統提出三個條件，第一，要有國際保障，保證美國跟以色列不會再打伊朗。伊朗自己絕對做不到，要把俄羅斯跟中國拉進來，這是必然的。第二，要賠償伊朗的戰爭損失。大家會覺得這怎麼可能？因為賠償就意味著“我打輸了”，美國不可能同意。可是海灣國家願不願意？很難說。海灣國家的“主權基金”超過5兆美元！



郭正亮指出，阿拉伯聯合大公國有多慘，阿聯的不動產指數最近暴跌了3分之1，還在往下跌。杜拜本來是旅遊中心，現在沒有人敢去了！銀行封了，科技中心被炸，那麼海灣國家願不願意抽出一筆錢，讓伊朗不要打了？這可能性是有的。



郭正亮強調，美國是絕對不會出錢，因為出錢就表示輸了，以色列也不會出錢，可是海灣國家很難講。特朗普那個“加沙和平計劃”，也是海灣國家出錢，那為了伊朗和平出點錢可不可以？當然有可能。還有第三，美國必須要取消經濟制裁。這就是他常講的，政治符合牛頓第三定律，作用力跟反作用力成正比，你把伊朗打那麼慘，他已經沒東西可輸，所以用超限戰，把全世界經濟都捲下水，霍爾木兹不夠，紅海再進來，他求什麼？讓大國進來斡旋：我要正常過日子，大家都停止攻擊！



郭正亮說，海灣國家來賠償伊朗損失，“因為你們都是共犯！你們提供美軍基地。”這樣伊朗也願意讓國際機構監督核濃縮。