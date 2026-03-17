謝龍介中間選票僅拿19%媒體人揭三大硬傷

樊啓明指出中間及年輕選票是關鍵，藍營謝龍介都輸給綠營陳亭妃，國民黨要繃緊神經了。（樊啓明老兵臉書） 中評社台北3月17日電／2026台南市長選戰，由民進黨“立委”陳亭妃對上中國國民黨“立委”謝龍介的“妃龍大戰”已經展開。根據TVBS最新民調，陳亭妃以53%支持度大幅領先謝龍介的30%。媒體人樊啟明分析，中間選票及年輕選票是關鍵，國民黨要繃緊神經了。



TVBS民意調查中心16日發布台南市長最新民調，陳亭妃支持度高達53%，領先謝龍介的30%，雙方差距達23個百分點，另有17%的民眾尚未決定支持對象。



民調進一步交叉分析顯示，陳亭妃在各年齡層支持度都勝過謝龍介，其中30至39歲青壯年選民中獲得高達61%的支持度，明顯優於謝龍介的22%。而50至59歲則是兩人差距最小的年齡層，陳亭妃獲得46%支持、謝龍介為39%。此外，在2022年台南市長選舉中，原本投給謝龍介的選民中，有79%將繼續支持他，但有15%表示將轉向支持陳亭妃 。



樊啟明16日在臉書發文表示，根據最新公布的TVBS2026台南市長選舉民調，國民黨要繃緊神經了。陳亭妃目前以53%支持度，大幅甩開謝龍介的30%。高達23個百分點的落差背後 ，藏著幾個藍營必須面對的硬傷：



一、自家人歸隊不夠，中間選票大失血。陳亭妃緊緊抓住了89%的綠營支持者，謝龍介這邊的藍營認同者卻衹有78%表態相挺。面對關鍵的中立選民，陳亭妃直接掃下44%。反觀謝龍介只拿到19%，就算有60%的台灣民眾黨支持者幫忙撐場，整體的洞還是補不起來。



二、年輕人不買單，長輩票也沒贏30到39歲這塊，陳亭妃狂拿61%，把謝龍介的22%遠遠拋在腦後。連兩人差距最小的50到59歲族群，謝龍介還是以39%微幅落後對手的46%。



三、好感度兩極，拓展票源卡關，這恐怕是最致命的隱憂。高達56%的市民喜歡陳亭妃，討厭她的衹有15%。換到謝龍介，喜歡他的人有38%，但不喜歡的比例也有35%。這種好壞參半的評價，讓他顯得非常吃力。



樊啟明強調，藍營沒有樂觀的本錢。現在在台南最該做的，先想辦法把超過1/3的反感度降下來。