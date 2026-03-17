美女議員宣布選鹿港鎮長　盼獲跨黨派支持

無黨籍彰化縣議員施佩妤宣布參選鹿港鎮長。（照片：施佩妤臉書） 中評社彰化3月17日電／彰化縣鹿港鎮出身的無黨籍議員施佩妤已宣布投入鹿港鎮長選戰，為地方政壇再掀話題。目前在民進黨縣議員楊妙月、無黨籍縣議員施佩妤相繼宣布參選鹿港鎮長下，也是出身鹿港鎮的國民黨縣議員楊竣程的動向受到注目，但他表示仍在評估中。



鹿港鎮長許志宏兩任即將屆滿卸任，將投入縣議員選戰，外界相當關注誰將接棒鹿港鎮長，包括民進黨籍縣議員楊妙月及無黨籍縣議員施佩妤都被點名，其中楊妙月率先表態參選鹿港鎮長，她是鹿港鎮前鎮長黃振彥的妻子，在縣議員2連霸後，決定轉換跑道，參選鹿港鎮長。



施佩妤近日宣布投入鹿港鎮長選戰，她是前縣議員施性鍾的女兒，曾任鹿港鎮永安里里長長達12年。她甫入政壇，即以清新形象受到注目，素有美女里長的稱號，並因服務勤快，打下扎實基礎，首次參選縣議員便在鹿港選區拿下全縣最高票當選，再宣布參選鹿港鎮長。



施佩妤表示，從里長到議員，10多年不僅看見地方的努力與進步，也看見鹿港未來更多可能，在支持者鼓勵下，她決定站出來承擔更大的責任。鹿港是文化底蘊深厚的城鎮，也是她成長與生活及深愛的家鄉，她深刻感受到鄉親對城鎮發展、生活品質與觀光產業的期待。



施佩妤強調，未來若有機會承擔鎮長責任，將整合地方需求與發展方向，持續推動城鎮建設、提升生活品質並促進觀光發展，讓鹿港在傳承歷史文化的同時，也能持續創新與進步穩健向前。



施佩妤認為參選鎮長不是單純的職務轉換，而是一份更大的責任與承諾，希望以多年基層經驗與地方連結，為鹿港打造更宜居、更有活力的觀光城鎮。同時感謝的鄉親一路以來的支持與鼓勵。“十年有妤，是感恩；年年有妤，是承諾。”未來她也希望持續與鄉親並肩前行，一起為鹿港開創新的發展局面。