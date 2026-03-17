綠營有意讓步新興預算？卓榮泰不鬆口

“行政院長”卓榮泰受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月17日電（記者 張嘉文）由於在野持續封殺政府總預算，僅同意動支部分新興預算，傳出府院高層考量將面臨縣市長和議員選舉，最快3月底開始放行相關預算。對此，“行政院長”卓榮泰今日受訪時批評，預算若遭割裂，將不利整體發展，且動支未經三讀的預算恐有合法性問題，從無此例，也不宜開此例，他呼籲在野儘速讓整體預算通過才是正辦。



有媒體報導，由於今年面臨地方選舉，行政團隊如不執行“立法院”會同意動支的38項、718億元的新興計劃，在日後相關議題的攻防上，恐面臨極大壓力，因此府院高層已決策，“行政院”將行文各部會先行動支新興計劃。



卓榮泰今天繼續前往“立法院”進行施政總質詢，他在會前接受媒體訪問對此表示，“行政院”所提出的政府總預算是一整套的計劃，涵蓋各部會一整年施政計劃的執行，預算如此割裂，只通過718億元，只占其中的2%，其他98%怎麼辦？整個“國家”一年只能執行2%計劃嗎？其他只能照過去舊計劃或部分執行，對整體發展絕對不好。



卓榮泰說，況且沒有經過三讀的預算，合法性將倍受質疑，未來這718億元如果用過了以後，難道都不會再經過變動嗎？從無此例，也不宜開此例。



卓榮泰強調，但民眾各種期待與各種福利政策，需要政府全面的展開，還是希望“立法院”能夠儘速、完整且合法地按照程序，通過整部3兆350億元的政府總預算，才是正辦。