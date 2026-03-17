包機單據被質疑　卓榮泰反酸柯文哲

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月17日電（記者 張嘉文）“行政院長”卓榮泰包機赴日看棒球的爭議仍在延燒，有媒體報導，開給卓收據的日本租車公司已永久歇業。卓榮泰今天受訪時重申，這就是私人自費行程，在野一再查單據內容，只是在作文章、挑毛病及擴大事端，請在野黨“立委”適可而止，“國家”不能這樣子被玩弄在手上。



至於民眾黨前主席柯文哲也質疑單據有問題，卓榮泰說，其實他們也講不出什麼樣的問題，大概是看自己有問題單據看習慣了，不大習慣別人合法的單據吧！



卓榮泰今天繼續前往“立法院”進行施政總質詢，他在會前接受媒體訪問做出以上表示。



卓榮泰針對包機赴日看球一事重申，從一開始，這就是一個在假日、一日來回的私人自費行程。



卓榮泰說，萬萬沒想到，國民黨“立委”先稱他貪瀆百萬、公器私用，等到他拿出所有單據證明皆為自費，沒有一塊錢報請公費，又稱所有單據這裡有問題，那裡有疑問。在野接著又到松指部，詢問能否停民航機，而“國防部長”顧立雄已經公開表示，這是由民航局指揮運用，是可以的。



卓榮泰批評，在野接著又說，松指部跟“行政院”開會為何只以電話聯絡，沒有公文來回，這簡直是笑話，這種指控也拿出來說。



他強調，再來在野又指向中華職棒聯盟，但他已言明，所有票據都是一張一張請中華職棒代購，又被質疑中華職棒是不是把公關票拿來賣？無端指控令人啼笑皆非。如今又稱這家日本公司的遊覽車永久歇業，這幾天還很多人打去問東問西，如果真的歇業，電話怎麼打得通？且公司相關繳稅證明、開業證明也都沒有問題。



卓榮泰認為，在野最終目的，只是要逼他說出這是公務行程，居心何在？但這就是自費前往的私人行程，所有經費都是他個人負擔，每張單據都沒有拿去公家機關報請任何一塊錢。