習特會影響台美軍售？顧立雄：按既定進度

台“國防部長”顧立雄。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月17日電（記者 莊亦軒）外界關注美國總統特朗普稱已向中方要求中美領導人會晤延後，是否影響對台軍售？台“國防部長”顧立雄今日受訪表示，台美之間一直保持密切協調，目前美方內部審查程序仍按既定進度進行，“國防部”尚未接獲任何顯示對台支援受到影響的訊息。



顧立雄17日前往“立法院”接受質詢，步入議場前接受媒體訪問。



顧立雄指出，台灣與美國在安全與軍事合作上維持穩定溝通管道，相關軍售案均依照美方既有程序進行審查，目前沒有出現延宕或調整的情況。



記者提問未來是否會接受台灣民眾黨“立委”李貞秀的質詢？顧立雄表示，“國防部”將依行政一體原則，按照“行政院”的指導來處理相關事宜。他指出，如果李貞秀在“立法院”“外交及國防委員會”進行質詢，涉及軍購等相關事項，“國防部”將依“行政院”整體政策指導來辦理。



針對有媒體報導指出，美軍近期將部分軍事資源部署至中東地區，可能導致亞洲地區嚇阻能力下降，顧立雄表示，美軍的全球軍事部署屬於美國自身政策範疇，台灣不便評論。他說，“國防部”仍會透過聯合情監偵系統，持續監控周邊地區以及中國大陸的軍事動態，掌握相關徵候與變化。



顧立雄表示，台灣對區域安全情勢始終保持高度關注，並透過情監偵能力持續蒐集資訊，以確保對周邊軍事動態有充分掌握。



被問到中國國民黨“立委”馬文君表示顧立雄未出席“立法院”軍購專案報告，顧立雄說明，該場專報原由馬文君安排，但因當天賴清德召開專案會議，他事前已向馬文君說明並請假。顧立雄表示，馬文君當時已同意相關安排，因此由軍備副部長代表出席並進行報告。他強調，相關程序均依照既有溝通進行，並未出現外界所稱影響審查的情況。



針對近期傳出部分國家使用的防火牆設備可能遭到駭客入侵問題，顧立雄表示，相關資安設備都會透過預警情資系統持續監控威脅，一旦發現漏洞或安全風險，就會發布警示並進行修補。



他說，這並非特定品牌或單一設備的問題，所有主要使用中的防火牆設備都會定期接收漏洞通報，相關資訊通常由資安機構發布，並依程序進行漏洞修補，以確保系統安全。



顧立雄強調，資安防護是一個持續更新與修補的過程，各單位都會依照資安或相關機構發布的通報，立即進行漏洞填補與安全檢測。