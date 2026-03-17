卓榮泰：美301調查還沒展開　爭取最佳待遇

左起卓榮泰、台“經濟部長”龔明鑫接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月17日電（記者 張嘉文）美國已於日前宣布，將針對包括台灣在內等16個經濟體的製造業政策啟動301條款調查。對此，中國國民黨“立委”呂玉玲今天質詢“行政院長”卓榮泰時，擔憂這會對台灣產業造成衝擊，但卓回應表示，目前調查尚未正式展開，仍在準備階段，政府仍將以台美對等貿易協定（ART）作為基礎，爭取維持既有談判成果與最佳待遇。



美國貿易代表署（USTR）已於日前宣布，針對包含台灣、中國大陸、日本與歐盟等16個經濟體的製造業政策啟動301條款調查，這項調查旨在確認這些經濟體的產業政策，是否造成結構性產能過剩，進而損害美國製造業，此舉被認為美國可能為未來開徵新關稅來鋪路。



卓榮泰今天繼續前往“立法院”進行施政總質詢。呂玉玲質詢時提問美國301條款調查，卓榮泰回應說，美方已對外說明調查對象涵蓋約60個國家，包括“中華民國台灣”，主要調查方向可能包括是否存在產能過剩問題，以及是否涉及強迫勞動等議題，目前調查尚未正式開始。



卓榮泰強調，調查範圍可能涉及的產業相當廣，包括電子產業、自行車、汽車零組件等多個領域，都可能納入。



呂玉玲追問，台美先前已就ART進行談判，但美方若啟動301條款，兩者是否會出現衝突？



一旁的“經濟部長”龔明鑫回應說，美方301條款關注的部分議題，例如強迫勞動等，其實在ART談判內容中也已有涵蓋，相關內容台美雙方已進行過討論。而ART中的相關規範仍然有效，政府也會持續與美方保持聯繫，希望在ART既有基礎上維持原有結論。



呂玉玲提到，301條款授權美方可透過高關稅作為制裁工具，若調查認定存在貿易逆差或政府補助影響市場情形，美方可能採取高關稅措施，因此產業界對此相當緊張。



龔明鑫指出，目前調查尚未開始，即使展開調查，也不一定會成立或導致新的措施。政府將持續與美方溝通，希望在ART既有架構下處理相關議題。



卓榮泰則表示，由於美方對約60個國家展開調查，目前仍在準備階段，政府將依據ART協議內容作為重要基礎，以維護台灣的最佳待遇與利益。