民進黨團指李貞秀資格不符　挺官員拒備詢

民進黨團書記長范雲受訪。（中評社 張穎齊攝） 綠委范雲受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月17日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀資格爭議延燒，民進黨“立法院”黨團書記長范雲17日表示，支持“行政院”官員拒絕接受李貞秀質詢，若“立委”資格不符法規，“立法院”有責任處理，行政官員依法拒絕備詢具有正當性，民進黨團全力支持“行政院”立場。



李貞秀16日初次在內政委員會質詢，要求“內政部長”劉世芳上台備詢，但民進黨籍內委會召委李柏毅表示尊重“行政院”官員不用上台備質詢，也尊重李貞秀女士發言。此說法遭民眾黨團批評。



范雲17日在“立法院”受訪表示，相關爭議引發社會高度關注，認為此一局面發生，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜應負一定責任，依照現行法規，“立法院”有權也有義務處理“立委”資格不符的問題，但院方選擇以協商方式處理，未積極解決爭議，令人遺憾。



范雲說，民進黨“立院”黨團支持“行政院”的立場，即不接受未符合法律規範個案的質詢與要求，“立法院”是立法機關，更應守法”，若個案涉及違反法律規定，行政官員依法不接受質詢，具有正當性。



范雲指出，“行政院”官員本就應依法行政，正如劉世芳日前所言，必須依法守法，因此民進黨團支持行政官員在面對相關爭議時，不接受不符合法律規範的質詢或要求。