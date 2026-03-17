小綠拚曝光　轟盧秀燕縱容違章工廠

時代力量與小民參政歐巴桑聯盟協助民眾向台中市政府陳情。（中評社 方敬為攝） 時代力量台中市議員參選人鄒明諺。（中評社 方敬為攝） 小民參政歐巴桑聯盟台中市議員參選人蔡佩珊。（中評社 方敬為攝） 陳情人王小姐怒砸公文書。（中評社 方敬為攝） 公文書撒落一地。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月17日電（記者 方敬為）時代力量等4個小黨聯合組成“台灣前進陣線”拚年底縣市議員選舉插旗，將參選台中市議員的時代力量鄒明諺、小民參政歐巴桑聯盟蔡佩珊等人，今天率眾赴台中市政府抗議有關單位放任違章工廠營業，痛批中國國民黨籍市長盧秀燕自稱媽媽市長，重視環保，但面對民眾多次陳情，對違章工廠衹有罰款了事，呼籲拿出魄力勒令停業，以呼應民眾訴求。



時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進等台灣本土派小黨宣布成立“台灣前進陣線”，合作布局2026年縣市議員選舉，台中市方面包括時代力量台中市黨部執行長鄒明諺、小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部發言人蔡佩珊，將分別投入第13選區（大里、霧峰）及第8選區（北屯）市議員選舉。



鄒明諺、蔡佩珊日前接獲民眾陳情指出，位在霧峰的華利鋼鐵廠，違法使用農地營業，並且發出噪音污染，影響周邊住戶安寧，但向台中市政府陳情多次未獲改善，17日包括時代力量台中市黨部、小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部、監督施政聯盟等團體集結市府廣場抗議，痛批盧秀燕漠視民眾陳情，縱容違章工廠！



陳情人王小姐現身說法表示，她家是華利鋼鐵廠的受害者，這間違章工廠離住處不到10米，長年飽受噪音襲擊，她秀出一疊往來公文信件強調，20多年來不斷向市府檢舉，包括都發局、經發局、農業局、環保局，甚至寫信到市長辦公室，卻總是罰款了事，工廠依然故我，質疑市府為何禮遇包庇該違法工廠？語畢憤怒將公文砸在地上，痛訴市府無能！



鄒明諺指出，華利鋼鐵是農地違建，規模極大，犯罪事實擺明在現場，但市府到現在衹有工業科每3個月罰款新台幣20萬元，罰款累計159萬元，卻沒落實勒令停工！痛批這家工廠到底是有何通天本領？



蔡佩珊則表示，台中市政府只是採用不斷開罰來迴避自己的行政責任，卻由附近居民以及土地環境持續來承擔這些污染，根本不能算是真正在面對和解決問題。華利鋼鐵只是違章工廠問題的冰山一角，市府前陣子才大肆宣傳掃蕩違章工廠的績效，但卻不敢提還有多少違章工廠依然消遙法外，繼續在賺黑心錢！



鄒明諺與蔡佩珊向市府提出訴求，包括立即將該工廠斷水斷電、限期拆除建物、搬遷輔導並追究行政責任，要求台中市長盧秀燕給市民合理交代。