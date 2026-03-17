莊瑞雄：民進黨北市人選絕不會是阿貓阿狗

左起民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月17日電（記者 張穎齊）民進黨2026年台北市長人選遲未明朗，綠媒16日報導民進黨籍“立委”沈伯洋重回口袋人選。也被點名是好人選的民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄17日表示，民進黨在北市選戰推出的人選“絕對不會是阿貓阿狗”，一定是具備戰力與號召力的明星級人選，能在選戰中扮演母雞角色，帶動整體選情，大家稍安勿躁。



傳出綠委沈伯洋被列為台北市長口袋名單之一。民進黨台北市長人選被點名者眾，包括“行政院副院長”鄭麗君、綠委吳思瑤、王世堅、莊瑞雄、黨秘書長徐國勇等人。



莊瑞雄17日在“立法院”受訪表示，外界對人選有各種討論，但民進黨作為挑戰者，對台北市選戰高度重視，最終推出的人選一定具備相當實力。



莊瑞雄指出，回顧2022年台北市長選舉，民進黨提名陳時中是在2021年7月13日才確定，而桃園市長人選更晚至8月才拍板。相較之下，目前時間仍在規劃與評估階段，外界不必過度焦慮。



莊瑞雄表示，目前無論是鄭麗君、王世堅，或近期被討論的沈伯洋，甚至包括他本人在內，各種名字都被提出，但這反映的是外界對民進黨人選的高度期待。



莊瑞雄強調，民進黨在台北市屬於挑戰者角色，因此推出的人選必須具備帶動整體選情的能力，不論是作為“母雞”或“公雞”，都必須有足夠能量帶領民進黨在首都一戰中全力拼戰。



莊瑞雄表示，隨著時間推進，候選人將逐漸浮出檯面，呼籲外界“稍安勿躁”，民進黨將在適當時機推出具備戰力的候選人。