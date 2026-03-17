劉世芳不滿被推擠怒瞪記者　嗆離遠一點

台“內政部長”劉世芳被堵訪。（中評社） 中評社台北3月17日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀16日在內政委員會進行首次質詢，台“內政部長”劉世芳拒絕上台備詢。劉世芳17日在“立法院”議場前被問此事，因麥克風碰到劉，她怒瞪記者說“你碰到我，離遠一點，我覺得受到騷擾。”一旁的幕僚見狀後連忙拜託媒體保持距離，隨後劉世芳才停下腳步受訪。



劉世芳重申，李貞秀既然身分有疑慮，那她就是一般民眾，不能代表具有“國家”公權力的“立法委員”。



劉世芳17日和“行政院長”卓榮泰到“立法院”進行總質詢的備詢，記者提問李貞秀質詢初登板卻是質詢空氣。但也因為現場十分擁擠，有記者麥克風觸碰到劉世芳身體，她怒瞪記者表示，“你碰到我了，我覺得受到騷擾”。結束訪問後，劉世芳背著雙手走入議場，似乎餘怒未消。



拉開距離後，記者提問昨天質詢引起討論對此有何看法，劉世芳才回應，沒有看法。因為在“立法院”裡面，有關於委員要質詢的事項，都是按照法定的規定方向處理。到目前為止，“內政部”沒有收到正式的公文、放棄中華人民共和國的國籍等證明。既然李貞秀的身分有疑慮，李就是一般民眾，不能代表具有“國家”公權力的“立委”。