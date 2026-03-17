藍委聲援李貞秀　劉世芳嗆不要包庇非法陸配

台“內政部長”劉世芳接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月17日電（記者 莊亦軒）針對台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀資格，藍軍上午跳出來聲援。中國國民黨籍“立委”馬文君與台“內政部長”劉世芳17日在“立法院”詢答時唇槍舌戰。馬文君質疑行政團隊對持有“中華民國”身分證的民眾採取差別待遇，甚至出現冷暴力與羞辱；劉世芳則強調，若涉及“雙重國籍”疑慮，必須依法認定，若不符資格就應由“立法院”依程序解職。



馬文君強調，“今天她還站在‘國會’殿堂，就代表她有資格”，若有違法情形就應依法處理，但不應以行政手段讓人無法正常行使職權，這樣的做法既傷人也不人道。



劉世芳則說，李貞秀未否認她有中華人民共和國國籍，“委員，你不要包庇非法陸配。”



馬文君17日在“立院”質詢提及，李貞秀16日質詢時，劉世芳拒絕上台。質詢過程中兩人發言針鋒相對，口氣言詞愈發激烈。



“行政院長”卓榮泰今率“內閣”成員赴“立法院”施政報告並備詢。馬文君質詢時指出，行政團隊對李貞秀的冷暴力和批評羞辱，已讓地方有很多聲音，“我覺得已經超過了”；李貞秀雖在大陸出生，但已來台灣生活30年，若有不恰當或違法，政府可以直接依法停職，如果無法確定她違法，希望給予人基本尊重，



馬文君質詢時表示，政府應平等對待所有持有“中華民國”身分證的民眾，不論其出生地為何。她指出，目前行政團隊對李貞秀的態度，讓外界感覺存在不予認同甚至冷暴力的情況。



劉世芳表示，按照“國籍法”，“國民”有參政權，且需要有十年以上戶籍，但李貞秀有“雙重國籍”的嫌疑，請“立院”辦理解職，這不是基本人權的問題。



馬文君說，李貞秀已在台灣生活三十多年，即使出生於大陸，如今仍是持有“中華民國”身分證的民眾，若沒有違法或不當行為，就應受到尊重，而不是持續遭到批評與羞辱。如果認定李貞秀不具“立委”資格，政府應直接依法律處理，而不是在沒有明確法律依據下採取排除態度。劉世芳插話稱，我們非常尊重。



馬文君並延續稍早質詢“外交部長”林佳龍的議題指出，台灣在國際上連“國名”都難以被正確稱呼，卻要求陸配“立委”提出放棄國籍證明，而相關證明在現實上幾乎無法取得，質疑政府明知不可行卻仍強行要求。



對此劉世芳回應表示，只要持有“中華民國”身分證，依法享有完整權利與義務，但陸配依《“國籍法”》規定，若存在“雙重國籍”疑慮，就必須依法認定資格。



劉世芳說，政府尊重所有“中華民國”“國民”的參政權，但前提是必須符合相關法律規範。對於李貞秀資格爭議，劉世芳表示，若“立法院”認為不符資格，可以依程序作出解職決定，行政部門會尊重“立法院”的處理結果。



劉世芳並指出，李貞秀並未否認自己具有中華人民共和國國籍，在“雙重國籍”未釐清之前，依現行法律規定，確實可能影響擔任“立法委員”資格。她強調，一切應依照法規認定。