白委戰力墜落　黃國昌坦承比較生嫩

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月17日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨落實2年條款換血6席白委後，戰力下墜。台灣民眾黨主席黃國昌17日認了，他說，在政治攻防上，新任“立委”比較“生嫩”。他也替衹有2席白委聲援陸配白委李貞秀解釋，有些“立委”剛好在質詢，或排外縣市考察。



昨天李貞秀首度質詢“內政部長”劉世芳，在綠營助攻下，只能對著空氣質詢。8席民眾黨籍“立委”卻衹有白委王安祥、洪毓祥到場姍姍來遲聲援李貞秀，議事攻防也被綠營輕易化解，外界對白委戰力表現並不樂觀。



對此，黃國昌直言，或許在政治攻防上，新任委員比較生嫩，但白委還是很認真、兢兢業業，在工作崗位上做“立委”應該做的事。昨天，有些白委同時間剛好在質詢、有些白委排了外縣市考察。對民眾黨“立法院”黨團而言，就一個戰鬥團隊，而這個戰鬥團隊會在自已的工作崗位上持續努力精進，最重要目的是不可以辜負選民的期待、不可以背棄對選民做得承諾。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌17日召開“百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？”記者會，推出高齡友善城市三支柱。黃國昌受訪做上述表示。



黃國昌表示，在台灣生活十幾年，拿到“中華民國”身分證、認同這塊土地，甚至養育台灣的第二代、第三代台灣之子的陸配，他們的權益要不要被保護？他們的聲音要不要被聽到？答案當然是肯定的，否則法律不會這樣規定。即使是民進黨執政，蔡英文政府或前陸委會主委邱太三，從來沒有人像賴清德與劉世芳這樣幹過。



黃國昌說，他已公開問超過十次以上，為什麼同樣都是民進黨政府，賴清德的執法，會與蔡英文有180度的大轉彎？理由是什麼？但賴清德是不會回覆的，因為賴清德被保護得非常好，賴清德從來不用面對這些問題。



黃國昌指出，這件事攸關的不是李貞秀個人的事，而是陸配的聲音必須要被聽到、權益必須要被保護，當初若民進黨認為李貞秀不服資格的話，為什麼2023年還要讓民眾黨認定李貞秀有當候選人資格？不是應該在2023年時就認定李貞秀不合資格？2023年主政的是蔡英文，而蔡英文從來沒有拿這件事情刁難過陸配，甚至是進行意識形態操作。



黃國昌批評，現在變成賴清德當家，就是要拿陸配當提款機，用整個政府霸凌陸配。



黃國昌強調，民眾黨的立場非常清楚、從沒有改變過。從法律面、政策執行上、從道理上，也都一而再、再而三的論述，而賴清德也只敢躲在層層保護背後，不敢面對這問題、放任政府去霸凌這些弱勢的陸配，否則真的要依法論法的話，賴清德有膽出來公開辯論嗎？