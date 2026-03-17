李貞秀被欺負！林沛祥：藍全力配合白營捍衛

國民黨團書記長林沛祥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月17日電（記者 張嘉文）針對台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀昨天在內政委員會初登板質詢，台“內政部長”劉世芳拒絕上台備詢一事，中國國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥今天向中評社表示，這是行政怠惰且規避監督，國民黨團支持李貞秀正確行使“立委”的職權，行政權更不能濫用，以自我解釋的方式來剝奪“立委”的監督權。



談到接下來是否會有聲援李貞秀的具體動作，林沛祥說，黨團大會會再討論，也尊重民眾黨的決定，我們會盡全力配合。



李貞秀16日首度赴“立法院”內政委員會質詢，民進黨“立委”、當周輪值召委李柏毅卻裁示“內政部長”劉世芳不用上台備詢，也不需提供資料，劉和現場官員也照做，形成行政官員對現任“立委”“集體不詢答”的罕見畫面。



林沛祥今天對此向中評社表示，今天相關狀況發生在李貞秀身上，明天可能發生在任何政黨的“立委”上，這樣的局面一點都不好。



林沛祥說，某個程度上是行政怠惰以及規避監督，另外，很明顯的這就是劉世芳的意識形態作祟，當意識形態到一種程度時，連法治都不遵守時，就是非常不好的示範。



林沛祥強調，在這情況下，我們當然支持李貞秀正確行使身為“立委”的職權，“立法院長”韓國瑜也在協商時裁示，在相關判決沒有出來之前，李貞秀都是“中華民國”的“立法委員”，所以當然要尊重韓，也呼籲行政權不要濫用自我解釋，來去剝奪“立委”的監督權。