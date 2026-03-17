卓榮泰轟藍白失信　將重提“中選會”委員名單

“行政院長”卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月17日電（記者 張穎齊）“立法院”日前表決“中選會”委員人事同意權案，3人遭否決，引發綠營不滿。“行政院長”卓榮泰17日強烈批評中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團違背先前政黨協商承諾，導致“中選會”人事組成失衡，並點名國民黨籍“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣，“行政院”將再度送出3名遭否決的被提名人，“我願意補足程序，讓你們補足誠信”。



“立法院”13日針對“中選會”委員人事同意權案進行記名投票，結果游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人獲同意，胡博硯、黃文玲、陳宗義3人遭否決，皆是民進黨提名的人選。



卓榮泰表示，此次人事案是心中極大遺憾，早在去年9月，他就主動與韓國瑜溝通，希望“中選會”委員提名能採政黨比例推薦方式進行，韓當時也表達願意協助，但後續因國民黨黨主席改選等因素延宕。



卓榮泰說，“行政院”於去年10月28日正式函文藍綠白三黨團，請依規定推薦人選，藍白兩黨分別於去年11月4日回函推薦名單，“行政院”隨後整合各方名單送出，在表決前曾多次與韓國瑜溝通，甚至在10日當面說明，希望三黨團推薦名單能全數通過，以確保“中選會”正常運作。



卓榮泰批評，表決前即傳出藍白將僅同意部分人選，最終結果也如預期，導致“行政院”提出的名單多數遭否決，這樣的結果讓“中選會”成為衹有藍白推薦的機關，違背原先協商精神，談何誠信？如何合作？



卓榮泰表示，此舉不僅使獨立機關組成失衡，也傷害“國會”形象，“行政院”未對藍白推薦人選設政治立場門檻，完全基於政黨推薦原則整合名單，但審查時卻以政治理由篩選人選，形同政治凌駕獨立機關。



卓榮泰說，未來“行政院”將再次送出3名遭否決的被提名人，希望藍白能信守承諾，人民在看，歷史也在看，並重申願意補足程序，讓“立法院”補足誠信。



民進黨籍“立委”林楚茵也質詢，台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀的國籍與身分爭議，質疑“中選會”組成恐影響相關案件處理。卓榮泰回應時未正面評論個案，但強調“中選會”應維持獨立性與公正性，避免政治因素干擾運作。