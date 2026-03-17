賴讚日殖民比藍執政好　黃國昌：只剩一張嘴

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月17日電（記者 鄭羿菲）針對賴清德日前指中國國民黨政府在台灣執政比日本殖民還差，台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌17日痛批，一個“總統”只剩下一張嘴，透過歷史事件挑動族群分裂，令人非常遺憾，或許是為掩飾其執政下台灣內外交迫。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌17日召開“百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？”記者會，推出高齡友善城市三支柱。黃國昌受訪做上述表示。



賴清德日前在一場研討會致詞時表示，“國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差”，此番言論引來不少輿論批評。網紅“歷史哥”李易修批評，賴清德吹捧大東亞共榮圈、中國國民黨也轟連“總統府”發布的新聞稿都不敢寫上這句話。



黃國昌表示，作為一個“總統”，最重要的事是團結人民、解決人民現在面對的痛苦、面對人民、看到人民的需求，讓政府解決人民的痛苦，這是政府該做的事情。如果一個“總統”只剩下一張嘴，透過過去歷史的事件挑動族群進一步分裂社會，只想要藉此謀取民進黨的政黨利益，只能說令人非常遺憾。



黃國昌說，前民眾黨主席柯文哲不斷地問賴清德，為什麼要把台灣社會搞得四分五裂？賴清德沒有回答，但從賴清德目前的言行舉止可以看出來，顯然是樂此不疲。或許對賴清德而言，透過這樣的方式分裂社會、製造社會對立跟衝突，可以掩飾其執政下台灣內外交相迫，所面對非常嚴峻的挑戰跟問題。



黃國昌指出，但是賴清德耍嘴皮子、製造仇恨對立，沒有辦法解決現在人民的痛苦，拜託賴清德、拜託民進黨政府，把時間跟力氣花在做正事上，很難嗎？人民選你給你權利就是要你在那位子上使用你的權利，為人民做正事，而不是利用那個位子，繼續挑動社會對立製造分裂，這對於台灣面臨的挑戰、人民所面對生活上實際問題，一點幫助都沒有。