為預算大吵　馬文君嗆卓榮泰沒資格站在這

藍委馬文君。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月17日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍“立委”馬文君17日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰，針對政府總預算金額大吵。馬卓多次互嗆，場面火藥味濃厚，馬文君還怒批卓榮泰“你沒有資格站在這個位子”。



質詢過程中，馬文君提問預算問題，表示政府不能以沒有新興計劃就無法做事為理由，並指馬英九任內總預算僅約新台幣一兆八千億元，如今政府編列預算卻高達3兆元，質疑預算膨脹過快。



卓榮泰反擊表示，應同時比較經濟成長率、股市表現及GDP規模，“現在經濟成長率比馬政府高多少？股市指數比馬政府高多少？GDP比馬政府高多少？”並反問馬文君是否只希望政府編列一兆元預算?



馬文君則強調自己從未主張縮減到一兆，並指卓榮泰扭曲發言，說若卓榮泰只是來抬槓，“你沒有資格站在這個位子，我們是代表人民監督政府”。卓榮泰隨即反批，長期以來都是馬文君指稱馬政府做得多、現政府做得少，才造成錯誤印象，並質問“你是認為‘中華民國”’沒有資格編三兆的預算嗎？”



馬文君質詢指出，上周“立法院”通過38項新興計劃預算，同意部分經費先行動支，但“行政院”先前曾主張相關動支違法，如今卻又同意執行，要求“行政院”說明立場轉變的理由。卓榮泰回應表示，先行動支的約718億元屬必要支出，但整體預算中仍有約98%的項目同樣具有必要性，“行政院”立場始終一致。馬文君則質疑，若“行政院”認為所有預算都必要，就應說服“國會”支持，而不是將責任推給“立法院”。



卓榮泰反問，在野黨連預算付委審查都不同意，“行政院”要如何說服？馬文君則回應，問題核心不在付委，而在軍人加薪及警消退休待遇等法案爭議。



雙方隨後又就軍人待遇問題交鋒。馬文君質疑政府只想通過預算，卻未真正照顧軍人，並指軍人、維修人員與基層部隊同樣辛苦。卓榮泰回應，政府去年已為戰鬥部隊增加約171億元預算，相關說明在“國防”委員會與書面報告中多次提出，反問馬文君是否不清楚內容。



馬文君則追問，除戰鬥部隊外，後勤維修人員同樣辛苦，質疑政府並未全面照顧軍人權益，馬文君更撂下一句“你就是沒有照顧軍人”，雙方你來我往，質詢一度出現激烈情況，議事人員聽打字幕跟不上雙方攻防的語速。



卓榮泰表示，若相關法案經大法官認定合憲，“行政院”就會依法編列預算；若認定“違憲”，“行政院”則無法執行。他並指出，爭議並非軍警消待遇本身，而是涉及“立法院”是否逾越權限替“行政院”編列預算，違反預算法規範。



馬文君則反駁，“立法院”並未替“行政院”編預算，而是提出建議，“行政院”仍可決定是否編列。卓榮泰隨即回應，“他建議我可以不編，我也可以不編”，並說馬文君對預算法理解不足。