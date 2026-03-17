過年後行程銳減？黃國昌嗆綠媒玩不出新把戲　

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌召開“百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月17日電（記者 鄭羿菲）外傳台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌年後陸戰拜票銳減，是因“排不出行程”。黃國昌17日駁斥，《鏡週刊》老狗玩不出新把戲，不需認真看。地方組織活動他都在進行，昨天他也前往樹林區拜訪地方頭人，這都是在尋求地方支持。



參選新北市長的黃國昌在過年前有不少陸戰行程掃街拜票，但近期掃街行程銳減。台媒《鏡週刊》引述白營內部人士爆料稱，黃國昌近3個禮拜“排不出行程”，相較藍營李四川、綠營蘇巧慧陸戰拜票行程滿檔，完全不像一位市長參選人。據統計，黃國昌自農曆春節開工至3月15日，已有21天完全沒有安排傳統陸戰掃街或拜票行程。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌17日召開“百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？”記者會，推出高齡友善城市三支柱。



黃國昌表示，鏡週刊的報導沒什麼評論的必要，若真的要認真看待鏡週刊的報導，他現在應該被檢察官聲請羈押了吧？怎麼還會坐在這開政見發表會？鏡週刊的手法，其實是老狗變不出新把戲，見縫插針、根本事實上是不是存在的消息來源，恐怕都要打一個大問號。鏡週刊在幹什麼他瞭然於胸，若真的認真花時間去理會，其他事情通通都不要幹了。



黃國昌說，其次，每個團隊有每個團隊選擇選戰的節奏與方式。對他、對民眾黨來講，就是一步一腳印。他的工作內容非常多樣化，有跟中國國民黨黨中央彼此協商的問題，也有民眾黨各個地方選舉佈局與黨部發展的事情，也有民眾黨“立法院”黨團溝通。當然，他自己也必須要負責任提出新北市政見。



黃國昌指出，至於地方上組織的活動，我們持續在進行，他與網紅“館長”陳之漢上周日直播前，才在競選總部又招募一批新志工，接下來也會投入地方宣傳與服務。他昨天下午也前往樹林區拜訪地方頭人，這都是在尋求地方支持，但他不會發公開行程，這也是我們每天在做的事情。