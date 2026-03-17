卓榮泰與藍委對罵　答詢軍購遲延交貨火爆

“行政院長”卓榮泰（右）、台防長顧立雄（左）。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月17日電（記者 莊亦軒）台灣對美採購武器頻頻延遲到貨。“立法院”17日總質詢，中國國民黨“立委”馬文君質詢民進黨“行政院長”卓榮泰與“國防部長”顧立雄，雙方多次互相打斷發言，言詞交鋒激烈，場面一度火爆，主席提醒控制時間，但仍難以壓下現場氣氛。



卓榮泰並嗆馬文君，“你可以繼續對潛艦詆毀沒有關係”，現場隨即出現騷動聲。馬文君立即回應，“國會”監督軍購與“國防”政策本就是“立委”職責，政府應對預算與戰力形成向“國人”清楚交代，雙方再度同時發言，主席則提醒注意時間。



馬文君質詢指出，台灣對美軍購並非第一年，過去在沒有特別預算的情況下，仍完成魚叉飛彈、刺針飛彈、拖式飛彈、戰車與魚雷等採購，如今卻以特別預算方式編列高達新台幣1.25兆元，質疑政府過度擴張軍購支出。她提高音量表示，特別預算內容甚至包含桌子、椅子與廁所等設施費用，“連這些都編在特別預算裡面”，質疑“行政院”以特別預算包裝一般性支出，現場氣氛隨即轉為緊繃。



馬文君接著批評，本次特別預算總額達1.25兆元，“行政院”一開始召開相關會議時，連“立委”都未充分掌握內容，“我們連內容都不知道”，程序透明度不足。



馬文君提到過去“立法院”只對一項軍購案提出凍結，就是MK－48魚雷案。因為自2018年建案至今長達八年仍未到貨，“要經費的時候說非常重要，沒有來的時候卻不緊不慢”。



馬文君進一步追問，今年是F-16V戰機預算結束年度，66架戰機若未如期交付，政府是否向“國人”交代；同時自造潛艦尚未完成測試，魚雷也尚未到貨，“我們的潛艦都還沒有測試過，魚雷也沒有來”，質疑戰力形成存在落差。



顧立雄回應表示，政府近年持續提升“國軍”待遇，已為戰鬥部隊增加加給，希望強化戰力並提高留營率，但馬文君隨即插話表示，預算增加不代表戰力提升。



顧立雄說明，去年“國軍”編現比與留營率均有改善，與戰鬥部隊五項加給增加有關，並強調1.25兆元特別預算仍須經“立法院”付委審查後才能正式編列。他表示，目前是在尚未付委前先行做專案報告，之後仍須經“立法院”逐項審查，相關軍購建案也須在美方表達願意供售並發出發價書後，才能進入正式程序。



馬文君隨即追問F-16與魚雷延遲問題，顧立雄尚未等對方講完便提高音量回應，強調維持戰力是最重要的事情，雙方互相搶話，場面一度混亂。顧立雄表示，F-16V與MK-48魚雷確實有遲延情況，但也有部分武器提前到貨，“整體戰力是在持續強化”，語氣明顯轉強。