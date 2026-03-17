少子化找嘸人　高雄宋江陣找越南學生助陣

2026高雄內門宋江陣總體行銷記者會17日在內門紫竹寺舉行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月17日電（記者 蔣繼平）宋江陣原是明末清初流傳至台灣的民俗武術藝陣，屬兩岸共有的文化。“2026高雄內門宋江陣”17日進行宣傳活動，今年主辦的內門紫竹寺主委劉銀城提到受少子化影響，傳承百年的藝陣文化傳承不易，這次則有實踐大學越南籍學生加入比賽。



高雄年度民俗盛事“內門宋江陣”系列活動本周末正式登場，3月21日至4月5日將在內門紫竹寺熱鬧舉行。“內門宋江陣”自2001年舉辦，以“內門紫竹寺”、“內門南海紫竹寺”與“內門順賢宮”為3大廟宇核心輪流主辦。



2025年輪到內門順賢宮主辦，有邀請廈門翔安宋江陣來台表演。今年輪到內門紫竹寺主辦，並無邀請大陸隊伍。



2026內門宋江陣總體行銷記者會17日上午在內門紫竹寺廟埕廣場舉辦，開場安排內門國中傳統宋江陣與內門子弟創意宋江陣演出，並進行頭旗結綵儀式。



內門紫竹寺主委劉銀城表示，講到宋江陣就想到內門，講到辦桌也想到內門，活動辦了26年打響名號，不過遇到少子化關係，學生、社團都減少，宋江陣隊伍一直沒超過10隊，今年經過努力有11隊參賽，總算破十，特別的是實踐大學隊伍有越南籍學生加入。



綠委許智傑向大家推薦他最喜歡的辦桌料理“封肉”，也幽默造句“愛鄉、愛土、愛佛祖”，邀請大家來看比賽、看熱鬧、順便吃辦桌，一舉多得。國民黨籍市議員林義迪也邀請全台朋友來內門，參加一年一度的宗教暨文化慶典盛事。



內門區位於高雄市東北部的山區丘陵地，距離高雄市區車程約1小時。由於人口呈長期下降趨勢，屬於人口嚴重老化的行政區，1981年人口數2萬人，2025年底內門區人口剩1.3萬人、戶數約5.3千戶。