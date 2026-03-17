程委會爆衝突　綠不滿沒表決圍堵藍召委

綠委陳培瑜上前搶藍委翁曉玲的麥克風。（中評社 張嘉文攝） 女綠委圍著藍委翁曉玲不讓她離開。（中評社 張嘉文攝） 女藍委上前替翁曉玲解圍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月17日電（記者 張嘉文）“立法院”程序委員會今中午召開會議，要確定本周五院會議程，朝野各自提出增列事項，但中國國民黨籍召委翁曉玲在未經表決的情況下，就宣布因朝野無共識，因此將“議程送院會處理”，引發在場民進黨“立委”不滿，不僅大聲抗議，還上前圍堵不讓翁離開，引爆現場衝突。



翁曉玲在其他女藍委的解圍下才順利離開會議室，但一眾女綠委不罷休，一路追到會議室外，狂罵翁直接沒收民主的行為太誇張。



程序委員會依朝野“立委”席次分配，其中藍委9席、綠委9席、白委1席，也就是藍白相加都贏過綠，之前歷經多次藍白聯手封殺“行政院”版的軍購特別條例付委就是如此。但今天程序委員會上有一位藍委葛如鈞因故缺席，變成藍白相加只剩8席，只要表決便會輸給綠。



今天的程序委員會上，先臨時推舉翁曉玲擔任會議主席，並確定翁曉玲、綠委沈發惠為本次會期召委；接著，白委蔡春綢提案表示，除了多名綠委各自提出攸關“立委”赴陸納管的兩岸條例修正草案等案暫緩列案外，其餘報告事項都列入議程。



民進黨團則由綠委陳培瑜提案，依照議事日程草案及增列報告事項通過，其中，賴清德日前提名現任“最高檢察署”主任檢察官徐錫祥為“最高檢察署”“檢察總長”人事案被列入議程。



翁曉玲則問，是否對蔡春綢的提議有異議，台下出現綠委發出“有異議”的聲音。但翁隨即宣布，本次會議草案內容，因朝野黨團無法達成共識，就援例將本次議程草案提報院會處理。

