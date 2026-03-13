高雄內門宋江陣、辦桌聞名　明末從福建傳入

內門子弟創意宋江陣表演，表情、嘶吼與動作都很到位。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月18日電（記者 蔣繼平）高雄市內門區以“宋江陣”、“辦桌”聞名全台。不僅都是源自福建，兩岸宋江陣更有“四月高雄內門看宋江，十月翔安內厝觀宋江”的佳話。而內門有150組總舖師，幾乎每5戶便有1戶靠辦桌行業為生，主要幹道上也可看見許多店舖。



宋江陣源自福建閩南地區（如廈門翔安、泉州），是明末清初流傳至台灣的民俗武術藝陣，以《水滸傳》故事與傳統武術為基礎。辦桌是一種源自福建、潮汕地區並在台灣發揚光大的戶外宴席文化。



高雄年度民俗盛事“內門宋江陣”系列活動本周末正式登場，3月21日至4月5日將在內門紫竹寺熱鬧舉行。“內門宋江陣”自2001年舉辦，以“內門紫竹寺”、“內門南海紫竹寺”與“內門順賢宮”為3大廟宇核心，今年輪到內門紫竹寺主辦。



內門是宋江陣重要發源地之一，今年活動也吸引全台11支隊伍參與“全台創意宋江陣頭大賽”，角逐總獎金高達新台幣2百萬元的榮耀。3月28日、29日進行初賽，4月4日是決賽，比賽可透過直播來欣賞。



內門也以辦桌聞名，素有“食神之鄉”之稱，今年“宋江大宴”邀請總舖師薛志龍掌鼎，並由其父、辦桌文化推手薛清己見證技藝傳承，大宴將於3月29日、30日及4月4日限定舉辦，每桌新台幣8800元，主打澎湃道地的傳統辦桌料理。