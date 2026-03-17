徐巧芯：卓榮泰改口稱自費是因破壞與日承諾

藍委徐巧芯說，卓榮泰包機赴日看棒球改口自費，是因為“廣宣”過了頭，打破對日方的承諾。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北3月17日電／“行政院長”卓榮泰包機赴日看棒球的爭議仍在延燒，有媒體報導，開給卓收據的日本租車公司已永久歇業。卓榮泰今天受訪時說，請在野黨“立委”適可而止，“國家”不能這樣子被玩弄在手上。中國國民黨籍“立委”徐巧芯17日在臉書發文爆料，其實卓榮泰赴日行程早在去年就已計劃參訪世博會未成行，這明明就是“行政院”規劃的公務行程，為什麼卓說是私人自費？因為與日方交涉時，台灣有具體承諾不會也不能有任何公開的政治活動，但是“行政院”卻又偷偷打點媒體與官員們置入“外交突破”這些評語，因為“廣宣”過了頭，所以卓榮泰改口。



徐巧芯說，卓榮泰不要想著每天怪別人，害你踏入死局的正是你自己人。



徐巧芯表示，其實原本卓榮泰院長到東京看球，就是一個單純的公務行程幫中華隊加油，大家都樂見。但沒想到卓榮泰自己“弄巧成卓”，搞出一個“牛皮紙泰”，才讓事情繼續延燒。明明大家都留餘地了，只有卓榮泰自己還不肯下車。



徐巧芯說，“今天就來給大家最新的重磅爆料”，此事內情還參雜民進黨內部派系搞事，一樁美事變成眾人撻伐引爆負面輿論。其實卓榮泰赴日行程早在“去年”就已經計劃，原本是希望參訪世博會，但因為日方諸多考量，最後由“外交部長”林佳龍成行，卓榮泰殘念。



徐巧芯說，但“行政院”並沒有放棄卓榮泰到日本這件事。今年一月間，又由“副秘書長阮昭雄”親自交辦，由世貿中心股份有限公司負責起草“專案”讓卓榮泰去看WBC。

