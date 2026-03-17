桃園綠初選黃瓊慧奪第一　詹江村諷翻車出名

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧17日在桃園市議會質詢。（中評社 盧誠輝攝） 國民黨籍桃園市議員詹江村17日在桃園市議會質詢。（中評社 盧誠輝攝） 桃園市議會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月17日電（記者 盧誠輝）民進黨桃園市桃園區、龍潭區初選民調17日出爐，桃園區由現任民進黨籍桃園市議員黃瓊慧奪得第一，龍潭區則由現任民進黨籍桃園市議員張肇良打敗“正國會”力挺的新人張贊聞。和黃瓊慧同選區的中國國民黨籍桃園市議員詹江村在得知結果後則酸說，黃是因為經常翻車被他打臉翻出知名度，所以他也有功勞，黃應該請他吃飯才對。



民進黨桃園市議員提名有4區將舉辦全民調初選，民進黨中央17日先公布桃園區、龍潭區民調結果，桃園區共有6人登記參選，將提名5人，民調結果現任議員黃瓊慧、黃家齊、李光達、余信憲和新人李柏瑟都順利出線，前時代力量桃園市議員簡智翔轉戰民進黨後仍落馬。龍潭區則由現任民進黨籍桃園市議員張肇良打敗“正國會”力挺的新人張贊聞。



黃瓊慧在得知民調結果後表示，感謝桃園市民的認可，讓她通過初選考驗，拿到年底議員參選資格，這次初選的候選人都很優秀，也都是可敬的對手，憑良心說她也相當緊張，當成大選的規格在拚，民調結束將回歸市政監督工作。



和黃瓊慧同選區的詹江村在民調結果公布前就率先預測黃民調將拿第一名，民調結果果然如他所料，詹指出，因為黃之前經常翻車被他打臉翻出知名度，所以黃能有現在的知名度，他也有功勞，黃應該要請他吃飯才對。

